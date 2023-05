https://sputniknews.lat/20230506/hungria-exige-respeto-a-embajador-de-eeuu-y-le-dice-que-no-es-un-virrey-1139108630.html

"No es un virrey": Hungría exige respeto a embajador de EEUU

BUDAPEST (Sputnik) — El ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, pidió al embajador estadounidense, David Pressman, que respete su país y le increpó... 06.05.2023

"Quisiera subrayar que un embajador es un embajador y no un virrey (...) Sería bueno que la otra parte también muestre respeto mutuo", dijo el jefe de la diplomacia húngara en una rueda de prensa transmitida por las redes sociales.Sus declaraciones se producen después de que la Embajada estadounidense apoyara la instalación de pancartas antirrusas en las calles de Budapest. Szijjarto criticó la postura del embajador estadounidense Pressman, quien sugirió que Hungría debería implicarse en el conflicto en Ucrania.El ministro húngaro denunció que los estadounidenses quieren incorporar a su país en su propaganda belicista. "Los estadounidenses quieren arrastrarnos al campo de la guerra, pero los húngaros pertenecemos al campo de la paz", recalcó.Szijjarto subrayó que Hungría está con la mayoría global que apuesta por una solución pacífica al problema ucraniano. El jefe de la diplomacia húngara exigió a la Casa Blanca que no intente presionar a su país, el cual, dijo, seguirá trabajando para el restablecimiento de la paz.Szijjarto instó a Estados Unidos a tratar a su nación como un país soberano y no como una colonia. "No hay cantidad de pancartas, ruedas de prensa y dólares para la oposición que obligue al Gobierno de Hungría a desistir de su compromiso con la paz", apostilló.

