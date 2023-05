https://sputniknews.lat/20230506/la-colecta-para-salvar-un-club-de-futbol-argentino-enciende-el-debate-sobre-el-rol-del-estado-1139113286.html

La colecta para salvar un club de fútbol argentino enciende el debate sobre el rol del Estado

Mientras Argentina afronta una acuciante inflación del 104% interanual, y el Congreso debate iniciativas de todo tipo para acelerar la recuperación económica, un influencer moviliza a sus cientos de miles de seguidores en las redes sociales para llevar a cabo acciones solidarias, no siempre exentas de polémica.Santiago Maratea, de 30 años, quedó en el ojo de la tormenta tras proponer una colecta para ayudar al histórico Club Atlético Independiente —emblema del fútbol argentino— a pagar sus deudas por más de 20 millones de dólares. Al enterarse de la frágil situación financiera de la institución, el influencer propuso una llamativa alternativa: que sus 3,7 millones de seguidores aportaran su granito de arena para lograr alcanzar el monto y donarlo al club.Pese a las críticas sobre la llamativa comisión que obtendría Maratea —el 5%, equivalente a un millón de dólares en caso de cumplir con el objetivo— y a las dudas sobre el vínculo entre el famoso y la dirigencia de la institución, la iniciativa ya recaudó más de 660 millones de pesos, equivalentes a casi tres millones de dólares, al tipo de cambio oficial.No es la primera vez que el joven impulsa movidas de este tipo. En 2021, por ejemplo, logró recaudar dos millones de dólares para salvarle la vida a Emmita, una bebé de 11 meses con atrofia muscular espinal, cuya familia —gracias al monto recibido— pudo comprar el medicamento más caro del mundo. Con más de una decena de casos similares al citado, Maratea se labró el nombre de "influencer solidario" en las redes sociales.El caso no dejó de llamar la atención de diversos analistas, quienes se preguntan si la proliferación de este tipo de iniciativas no exhibe las falencias de diversas instituciones públicas para abordar las diversas problemáticas que aparecen en medio de la crisis económica más aguda de los últimos 20 años.La fragilidad al desnudo"Maratea es un emergente de la retirada del Estado de determinadas áreas sociales: es la imagen de un referente providencial que salva a distintas víctimas gracias a su supuesta solidaridad", indica a Sputnik Fernando Rosso, periodista y analista político. El crudo diagnóstico del periodista, amparado en una evidencia incontrastable como lo es la década de estancamiento y caída económica que afectó a tres gobiernos consecutivos de distinta inclinación ideológica, se complementa con una lectura estructural del fenómeno."Esto tiene que ver con un nuevo espíritu de época vinculado a la no intermediación estatal: en base a este rechazo por lo público Maratea construye su reconocimiento", considera el sociólogo Ariel Wilkis en conversación con Sputnik.Bajo la perspectiva de los analistas, el cambio de paradigma muestra un quiebre con respecto al imaginario colectivo generado desde la devastadora crisis económica del 2001, que desencadenó la catástrofe política y social más grave ocurrida en democracia, con la sucesión de cinco presidentes en 11 días y culminaría en un nivel de pobreza récord del 60% de la población.Tras aquel demoledor episodio se construyó la imagen de un Estado presente para asistir a los sectores vulnerables. Hoy, según Rosso, aquel relato también se ve cuestionado porque "hay un espíritu de época que rechaza a lo que fue hegemónico desde la crisis del 2001, que decía que el Estado debe intervenir en todo momento. Se radicaliza la distancia con respecto al Estado y a las instituciones políticas establecidas".La indiferencia hacia lo público se traduce en un fortalecimiento del mercado como área de resolución de los problemas que afectan a la sociedad. "Los grupos sociales sienten que resuelven sus urgencias con poco apoyo del Estado y, en cambio, con mucho sacrificio propio. Parecen defender una supuesta superioridad moral de la sociedad civil con respecto al Estado", considera Wilkis.El descontento ante la política, producto de la crisis, es canalizado por actores disruptivos con soluciones radicalizadas tal como el economista libertario Javier Milei, quien propone prender fuego al Banco Central.Bajo la perspectiva de Rosso existe un hilo conductor entre ambos fenómenos. "Yo vinculo esto al caso Milei: es el emergente de un rechazo a la forma tradicional de resolución de los problemas políticos. Maratea, en cambio, muestra la reivindicación de formas alternativas de resolución de los problemas sociales".El problema de fondo, explica el periodista, es la vulnerabilidad estatal. "Quienes pregonan la participación del Estado se topan con un claro límite. Es una institución que hoy no tiene recursos para responder".Costumbres argentinasPese a su considerable popularidad, la iniciativa del influencer no supone una novedad absoluta. "Argentina tiene una fuerte tradición de colectas solidarias, no las inventó Maratea. Desde las que fueron organizadas para apoyar a los chicos que fueron a la guerra de Malvinas (1982), existe un fuerte historial de iniciativas que exceden al Estado", explica Wilkis.Las diversas iniciativas presentes a lo largo de la historia hallaron un denominador común incluso desde antes de la crisis del 2001: la labor de distintas organizaciones sociales que se ocupan de contener la frágil situación en los barrios populares. Rosso lo dice sin eufemismos, "a la típica pregunta de '¿por qué no estalla la Argentina ante esta crisis?' siempre responde con esto: porque existen organizaciones que la contienen".

