Reserva Federal: sigue el descenso a los infiernos de la economía de EEUU

Nuevo bombazo a la línea de flotación de la economía de EEUUCon esta medida, la Fed vuelve a subir el costo del crédito para consumidores y empresas. Como consecuencia, habrá otro aumento en las tasas de interés para los préstamos hipotecarios, de automóviles y demás, lo que a medio plazo puede reducir la cantidad de dinero disponible para el consumo.Como aperitivo a esta subida de tipos, había colapso el First Republic Bank, y el 1 de mayo el presidente de EEUU, Joe Biden, prometía que los depositantes estadounidenses estarán protegidos.Respecto a esto que ya se está convirtiendo en una caída en cadena de bancos estadounidenses como consecuencia de la subida de tipos, el presidente de la Consultora Ekai Center, Adrián Zelaia, observó "que ha habido errores de imagen claros por parte de los bancos centrales cuando han dicho con toda seguridad que la crisis bancaria estaba cerrada, y al día siguiente ha caído un nuevo banco"."Si las subidas de los tipos de interés, como está previsto, empiezan a generar una situación de recesión durante los próximos meses, esa situación de recesión ya va a impactar sobre desde la perspectiva de insolvencia. Entonces, no es descartable que en cualquier momento nos encontremos ante una crisis bancaria ya desde la perspectiva de solvencia, y no ya desde la perspectiva de liquidez, y creo que sería algo normal en ese contexto previsto por todo el mundo, de que las subidas de tipo de interés nos van a llevar a un contexto recesivo en Europa y en EEUU", concluyó Adrián Zelaia.

