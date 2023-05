Rusia hablará 'con el dueño del circo, y no con sus payasos'

https://sputniknews.lat/20230506/rusia-hablara-con-el-dueno-del-circo-y-no-con-sus-payasos-1139089678.html

El canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, ha señalado que Moscú nunca ha renunciado a resolver los problemas causados por las acciones de EEUU y sus satélites al... 06.05.2023, Sputnik Mundo

El títereNunca hay que dar las cosas por sobreentendidas. Eso hace que no haya lugar a confusiones. Es por eso que Lavrov ha vuelto a remarcar este viernes el papel de títere que gasta Volodímir Zelenski. Bueno, al fin y al cabo, se trata de un actor que realizó una ficción televisiva en la que fungía como político, y que en 2019 la llevó al campo de la política real, pero sin dejar de lado el papel de actor de serie B.Tal como lo define la Real Academia Española, un títere es un 'Muñeco que se mueve por medio de hilos u otro procedimiento'. También lo define como 'Persona que se deja manejar'. Es interesante también la definición que dio el estadounidense Bill Baird, quien fuera un gran titiritero, cuando en 1965 definió al títere como "figura inanimada que cobra vida gracias al esfuerzo humano y lo hace ante un público". Para ser sinceros, esto es lo que más se acercaría para definir al actor ucraniano.Este viernes, Lavrov ha brindado una rueda de prensa en el marco de la sesión del Consejo de ministros de Asuntos Exteriores de la Organización de Cooperación de Shanghái [OCS], celebrada en la India los días 4 y 5 de mayo."Nunca hemos renunciado a resolver los problemas causados por las acciones de EEUU y sus satélites al bombear armas a Ucrania para enfrentarse a Rusia. Todos entienden la naturaleza geopolítica de lo que está pasando, y todos entienden que sin resolver el principal problema geopolítico, que es el deseo de Occidente de mantener su hegemonía y dictar a todos su voluntad, es imposible resolver cualquier crisis, ya sea en Ucrania o en otras partes del mundo. Todo esto se soluciona, por supuesto, no con Zelenski, que es un títere en manos de Occidente, sino directamente con sus amos", concluyó Lavrov.¿Causa de guerra?En este contexto, el canciller ruso fue consultado sobre si el ataque con drones al Kremlin podría considerarse 'casus belli'. Su respuesta fue tan clara, como contundente, y en la que aludió precisamente al títere y sus titiriteros."Ni siquiera pensaría en el nombre o los términos aquí. Esto fue claramente un acto hostil, está bastante claro que los terroristas de Kiev no podrían haberlo cometido sin el conocimiento de sus dueños. No responderemos hablando de casus belli, responderemos con acciones concretas. Tenemos mucha paciencia; hay un proverbio que dice que 'los rusos tardan mucho en ensillar sus caballos'".En este sentido, Lavrov destacó que había prestado atención a las valoraciones del secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, sobre los mencionados ataques contra la residencia del presidente ruso, Vladímir Putin, en el Kremlin. "En cuanto a la actitud de Washington, llamé la atención sobre una declaración de Antony Blinken, quien dijo que EEUU no dictaría a Ucrania los métodos para defender su soberanía. Bueno, supongo que eso lo dice todo", subrayó.Añadió que el hecho de que Kiev y Washington nieguen su implicación en el atentado contra el Kremlin no significa que se pueda confiar en ellos. "Si creen que como EEUU y Ucrania negaron las acusaciones, debemos dejar de pensar en lo que sabemos, entonces esto no funcionará", dijo.El analista internacional Iñaki Gil de San Vicente reflexiona que si solamente fuera una crisis geopolítica, se podría resolver con unas cuestiones de concesiones de negociaciones mutuas."Pero como es un conflicto creado por la necesidad ciega y objetiva del capitalismo occidental de apropiarse y de quedarse con los recursos, primero de Rusia y luego de China, como se quieren quedar con los recursos de toda América Latina, porque la propia crisis del sistema capitalista sólo se puede resolver comiéndose [EEUU] otros países, entonces, la cuestión geopolítica es importante, pero es un efecto de esa crisis de fondo, y no se podrá resolver hasta que esa crisis de fondo se resuelva", concluye Iñaki Gil de San Vicente.

