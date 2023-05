https://sputniknews.lat/20230506/se-avecina-un-peligro-real-la-mitad-de-los-bancos-en-eeuu-podria-caer-en-la-insolvencia-1139137961.html

"Se avecina un peligro real": la mitad de los bancos en EEUU podría caer en la insolvencia

"Se avecina un peligro real": la mitad de los bancos en EEUU podría caer en la insolvencia

La mitad de los bancos que operan en Estados Unidos es potencialmente insolvente y corre el riesgo de quebrar, como sucedió recientemente con el Silicon Valley... 06.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-06T22:35+0000

2023-05-06T22:35+0000

2023-05-06T22:48+0000

eeuu

silicon valley bank

economía

jerome powell

fed

📈 mercados y finanzas

🏛️ compañías

📰 crisis bancaria (2023)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/02/1138893271_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5350b247ac57ca050438302dfb3e2e45.jpg

Seru y otros especialistas señalaron que casi la mitad de los 4.800 bancos estadounidenses ya están agotando sus reservas de capital."Es escalofriante. Miles de bancos están bajo el agua", dijo el profesor Seru en declaraciones publicadas por el diario británico The Telegraph. Para el profesor de economía de Stanford, el sistema bancario del país norteamericano se encuentra en una coyuntura crítica y es muy probable que la reciente fragilidad y quiebra de varios bancos de alto perfil no sean un fenómeno aislado."A corto plazo, una combinación perjudicial de tipos de interés en rápido aumento, cambios importantes en los patrones de trabajo y la posibilidad de una recesión podría provocar una contracción del crédito no vista desde la crisis financiera de 2008", escribió Seru en otro artículo publicado en el diario The New York Times.De acuerdo con el experto, el valor de mercado de los activos del sistema bancario estadounidense es de unos 2.000 millones de dólares, inferior al que sugiere su valor contable.En los últimos meses, han quebrado Silicon Valley Bank, Signature Bank y First Republic Bank. Además, el 4 de mayo, las acciones de los bancos PacWest y Western Alliance cayeron ante el temor de inversores."El colapso de Silicon Valley Bank y First Republic demuestra claramente la vulnerabilidad de los bancos a las retiradas masivas de depósitos. Los depositantes no asegurados, o los que tienen más de 250.000 dólares en un banco, pueden ponerse nerviosos a la primera señal de problemas y desencadenar un repentino tsunami de retiradas", explicó el especialista del Instituto Hoover.Según escribió Seru en The New York Times, los préstamos inmobiliarios comerciales por valor de 2.700 millones de dólares en Estados Unidos representan alrededor de una cuarta parte de los activos de un banco medio. Muchos de estos préstamos vencen en los próximos años y su refinanciación a tipos más altos aumenta, naturalmente, el riesgo de impago."Los bancos medianos y pequeños desempeñan un papel vital en la concesión de préstamos a las empresas locales, y su insolvencia podría provocar una grave contracción del crédito con efectos adversos en la economía real, sobre todo en las regiones con menores ingresos familiares", advirtió. El pasado 3 de mayo, el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, admitió que su país podría atravesar, por lo que definió, como una "recesión leve"."Es posible que tengamos lo que espero sea una recesión leve", aseguró el líder del banco central estadounidense tras varios meses de alzas inflacionarias y una crisis bancaria que ha generado inquietud en la economía del país norteamericano.Horas antes de esas declaraciones, la Reserva Federal anunció un aumento de 25 puntos en su tasa de referencia, con lo cual dicha tasa alcanzó niveles no registrados desde mediados de 2006.

https://sputniknews.lat/20230506/la-actual-crisis-bancaria-de-eeuu-evoca-fuertes-recuerdos-a-la-del-2008-1139030789.html

https://sputniknews.lat/20230311/silicon-valley-bank-cierra-es-la-segunda-mayor-quiebra-financiera-de-eeuu-desde-2008-1136710498.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, silicon valley bank, jerome powell, fed, 📈 mercados y finanzas, 🏛️ compañías, 📰 crisis bancaria (2023)