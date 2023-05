Un incendio en un basurero de México pone en jaque a una de sus ciudades más turísticas

https://sputniknews.lat/20230506/un-incendio-en-un-basurero-de-mexico-pone-en-jaque-a-una-de-sus-ciudades-mas-turisticas-1139097029.html

Un incendio que comenzó el pasado 1 de mayo en el basurero municipal de la turística ciudad mexicana de Guanajuato lleva ya cuatro días fuera de control y está... 06.05.2023, Sputnik Mundo

El fuego ya ha consumido unas 36 hectáreas en una zona al sur de la ciudad, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) del estado.El Comité Estatal de Seguridad en Salud (CESSA) reportó que se han atendido, hasta el momento, dos casos de conjuntivitis, seis casos de faringitis y un caso de intoxicación por monóxido de carbono.Especialistas como la doctora Michelle Farfán, profesora e investigadora en el Departamento de Ingeniería Geomática e Hidráulica de la División de Ingenierías de la Universidad de Guanajuato, señalaron en diversas entrevistas con medios locales que el incendio y la falta de viento han provocado una nube tóxica sobre la ciudad.La doctora Farfán hizo un llamado a los habitantes de Guanajuato a salir de la ciudad de ser posible y, si no pueden desalojar, evitar actividades al aire libre, usar mascarillas KN-95, así como humedecer con trapos puertas y ventanas.De acuerdo con la especialista, en el basurero —que es un tiradero a cielo abierto que opera desde hace años fuera de la norma y que contiene todo tipo de desechos— se están quemando desde plásticos hasta arsénico.Las clases fueron suspendidas en primarias, secundarias y en la Universidad de Guanajuato, pero no han sido suspendidos eventos masivos como un concierto del músico conocido como Siddharta, que se llevó a cabo la noche del 4 de mayo en la alhóndiga de Granaditas, en el centro de la ciudad.El Comité Ciudadano Ambiental y otras organizaciones no gubernamentales denunciaron que la información oficial que ha dado el Gobierno local sobre el incendio es "sesgada y tendenciosa"."Los datos numéricos presentados con respecto a la calidad del aire por parte de la SMAOT es sesgada debido a que no considera los parámetros establecidos en los valores guía de la calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud", dijeron la ONG en un pronunciamiento ciudadano.El comité señaló que, más de tres días después de la quema de residuos, incluidos sustancias y compuestos regulados y prohibidos por el Convenio de Estocolmo, no se ha llevado a cabo la evacuación de la población en general y grupos vulnerables.Las organizaciones exigieron acciones para la declaración del Plan DN-III, la evacuación inmediata de los grupos vulnerables en las zonas más cercanas al tiradero, la declaratoria de una emergencia ambiental conforme a la legislación vigente de la Semarnat, dar aviso a las autoridades federales para su intervención en la contingencia e información verídica, efectiva, clara y precisa.La doctora Farfán informó que ya se están reportando muertes de aves en la zona sur de la ciudad, en la presa de la Olla y en el centro de la capital guanajuatense.

