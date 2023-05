https://sputniknews.lat/20230507/el-muro-de-la-memoria-mexico-celebra-al-regimiento-inmortal-con-motivo-del-dia-de-la-victoria-1139174308.html

"El Muro de la Memoria": México celebra al Regimiento Inmortal con motivo del Día de la Victoria

"El Muro de la Memoria": México celebra al Regimiento Inmortal con motivo del Día de la Victoria

Alrededor de 200 personas tomaron parte en el acto tradicional denominado Muro de la Memoria, en el marco de la marcha rusa del Regimiento Inmortal, celebrado... 07.05.2023, Sputnik Mundo

Encabezado por el embajador ruso en México, Nikolái Sofinski, el acto que recordó a los valientes luchadores soviéticos en la Segunda Guerra Mundial congregó a casi 200 personas en las afueras de la sede diplomática, ubicada en el poniente de la capital del país latinoamericano.Cerca de las 10:30 horas de este domingo 7 de mayo, la entrada de la embajada rusa comenzaba a llenarse de familias, chicos de todas las edades, parejas y adultos mayores, quienes, foto en mano, se acercaron para brindar sus respetos a antepasados que pelearon valientemente en la Segunda Guerra Mundial del lado de los Aliados y contra la Alemania nazi bajo el mando de Adolf Hitler.En las vísperas del 9 de mayo, fecha conocida en Rusia como el Día de la Victoria al conmemorar la rendición nazi ante el avance del Ejército Rojo sobre el suelo alemán, la sede diplomática en el país latinoamericano convirtió su portón en un luctuoso muro de la memoria, compuesto por fotos de decenas de ciudadanos rusos fallecidos en la Gran Guerra Patriótica.Y es que la participación del Ejército soviético no solo fue clave para derrotar a la siniestra Alemania de Hitler y cambiar para siempre el curso de la Historia, sino que la Unión Soviética fue el país con más víctimas en la contienda, un testimonio al compromiso histórico ruso en la pelea por la libertad.Por eso, y como sucede año tras año también en México, decenas de ciudadanos rusos, algunos residentes en la capital mexicana y otros que llegaron de otros rincones del país, se hicieron presentes para participar del acto en remembranza de estos héroes.El recuerdo de esta gesta, añadió, “es algo que está vivo para todos nosotros, no solo los ciudadanos rusos, sino de todos los países soviéticos”.El diplomático le dijo a Sputnik que la celebración tiene una relación “absolutamente directa” con lo que está pasando en la actualidad en Rusia, en referencia a la operación militar especial para desnazificar y desmilitarizar a Ucrania.“Ahora tenemos desafíos muy parecidos a los que tuvimos en esos tiempos, porque otra vez luchamos contra el nazismo y otra vez peleamos contra la hegemonía”, explicó Sofisnkiy.“Estamos luchando por la libertad, por la democracia real, por nuestra vida, pero no solamente la vida de Rusia, sino la de todo el mundo, y por las reglas que corresponden al derecho internacional”, añadió el diplomático.El primer evento del "Muro de la Memoria" como parte de la campaña "Regimiento Inmortal" apareció en México en 2015, cuando tuvo lugar la celebración del 70 aniversario de la victoria.

