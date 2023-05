https://sputniknews.lat/20230507/el-regimiento-inmortal-marcha-en-madrid-es-nuestra-historia-y-nuestra-sangre--fotos-1139172233.html

El Regimiento Inmortal marcha en Madrid: "Es nuestra historia y nuestra sangre" | Fotos

Varios centenares de personas marcharon por el centro de la capital española en conmemoración de la victoria de la URSS en la II Guerra Mundial. Protegidos... 07.05.2023, Sputnik Mundo

Protegidos por un despliegue de decenas de efectivos de la Policía Nacional y por el propio servicio de seguridad de la marcha, compuesto por jóvenes y fornidos voluntarios, tuvo lugar en Madrid la celebración en honor a la victoria de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) sobre los ejércitos nazis y sus aliados durante la Segunda Guerra Mundial, iniciada en 1939 y concluida en 1945 con la toma de Alemania y la capitulación de Japón.Puntuales a la cita, los asistentes, en torno a un millar, se congregaron al mediodía del domingo 7 de mayo en la confluencia del Paseo del Prado con la calle Atocha, que acometieron cuesta arriba bajo un sol primaveral de justicia. La marcha reunió tanto a españoles como residentes y familiares de nacionales de Rusia y otras antiguas repúblicas soviéticas. Junto a la proliferación de banderas rusas y de estandartes de la victoria y de la URSS, entre el gentío también se dejaron ver enseñas nacionales de Bielorrusia, Moldavia y Armenia.Entre las personas que abrían la marcha figuró la conocida youtuber Liu Sivaya, que portaba un retrato de Alexis Castillo, voluntario colombiano caído en combate en octubre de 2022 en el Donbás, adonde había llegado en 2014 procedente de España para encuadrarse en las milicias populares de la región. La marcha culminó en la plaza de Jacinto de Benavente, donde tomaron la palabra la exparlamentaria de Izquierda Unida Ángeles Maestro y un portavoz de la Plataforma OTAN NO —que rechaza a la Organización del Tratado del Atlántico Norte—, así como los organizadores del evento.Las razones de los asistentesDiversas asociaciones de ucranianos en España e incluso el asesor del ministro del Interior del país europeo, Antón Gerashchenko, desde finales de abril venían solicitando a las autoridades españolas la prohibición del acto. Pero tal esfuerzo resultó en vano, como igualmente fútil resultó el intento de obstaculizar la marcha por parte de pequeño grupo de ucranianos, bloqueados a la postre por efectivos de la Policía Nacional.Cuestionados por Sputnik acerca de sus motivos para tomar parte en la marcha del Regimiento Inmortal, los asistentes, tanto españoles como rusos y ucranianos, convinieron en la expresión de su agradecimiento a la generación de ciudadanos soviéticos que derrotó al fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Al igual que muchas personas durante la marcha, casi nadie pudo reprimir las lágrimas al acordarse de sus heroicos antepasados."Es muy importante para mí, personalmente, y para cualquier persona que haya nacido en la URSS o después de la URSS. Porque todos tenemos algún familiar o algún conocido que participó en la lucha contra el fascismo. Es nuestra historia y nuestra sangre. Todos participaron como una familia, sin distinción de nacionalidades ni de raza, era una lucha unida contra el fascismo", expresó otro de los asistentes, Anatoli. "Es muy importante para todo el mundo que piense que el fascismo no debería estar en nuestro planeta. Hoy hay aquí bielorrusos y yo mismo soy ucraniano, de Donetsk. Da igual de dónde eres; lo más importante es quiénes somos. No nos distinguimos por dónde nacimos. Yo nací en la URSS, pero somos los mismos, somos la misma nación", abundó."Para mí la marcha es muy simbólica y conmovedora. Llevo en mis manos un retrato de mi bisabuelo, Dmitri Smirnov. Desconozco a qué edad murió en el frente y en qué unidades luchó. No tengo esa información, sólo su nombre. Pero miro su fotografía, le miro los ojos y para mí es muy conmovedor, me brotan las lágrimas sólo de pensar que si esta persona hubiese sabido que al cabo de tantos años se iba a celebrar una marcha así, tan lejos de su patria, que su fotografía se iba a exhibir y que su bisnieta iba a honrar su memoria y su gran hazaña… Gracias, bisabuelo", comentó a Sputnik otra participante, de nombre Anastasía.

