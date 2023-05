https://sputniknews.lat/20230507/ilyushin-il-76-conoce-al-caballo-de-tiro-del-transporte-estrategico-de-rusia-1139159611.html

Ilyushin Il-76: conoce al caballo de tiro del transporte estratégico de Rusia

El avión de transporte pesado ruso Ilyushin Il-76 ha sido noticia esta semana después de que el Ministerio de Defensa ruso informara de que la aeronave se... 07.05.2023

Al comienzo de mayo, los militares rusos enviaron cuatro aviones de transporte Il-76 a Sudán para evacuar a más de 200 personas. Entre ellas, empleados de la Embajada rusa, militares y sus familias, ciudadanos rusos, así como nacionales de países de la Comunidad de Estados Independientes y varias otras naciones extranjeras amigas, en medio de encarnizados combates entre el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido en Jartum. En otra noticia protagonizada por el avión esta semana, Sudáfrica ignoró voluntariamente las sanciones estadounidenses y permitió que un Il-76 ruso procedente de un aeródromo de las afueras de Moscú aterrizara en una base aérea cercana a Pretoria tras una gira regional en la que también visitó Bagdad, El Cairo, Damasco, Argel, Marrakech, Abuja y Luanda.¿Para qué se utiliza el Ilyushin Il-76? Creado en la década de 1970 por la Oficina de Diseño Ilyushin e introducido en servicio por Aeroflot y el Ejército soviético, el Il-76 es capaz de transportar una amplia variedad de cargas pesadas a largas distancias, de ahí su denominación de avión de transporte estratégico. Dependiendo de la modificación, el avión puede transportar cargas de entre 42 y 60 toneladas a distancias de entre 3.600 y 4.200 km, y tiene una velocidad de crucero de 770-800 km/h. El avión mide 46,6 m de largo, 14.76 m de alto, tiene una envergadura de 50,5 m y una tripulación de cinco personas.¿Cuántas personas y cuánto equipo caben en un Il-76? El Il-76 tiene un compartimento de carga de 24,5 m de largo (de los cuales 4,5 m corresponden a su rampa). El compartimento mide 3,46 m de ancho y 3,4 m de alto, y tiene espacio adicional debajo del suelo del compartimento de carga principal para almacenamiento adicional. El avión tiene una capacidad total de carga de 230 metros cúbicos. Esto significa que el avión, propulsado por cuatro reactores, puede transportar hasta 140 soldados o 125 miembros de las fuerzas aerotransportadas con equipo completo de paracaidistas, o una variedad de vehículos, incluidos vehículos blindados de transporte de tropas y tanques ligeros, o una amplia variedad de otros equipos móviles o inmóviles.También existe la posibilidad de instalar una segunda cubierta por dentro para aumentar el número de personas transportadas a 225. Se trata de una cubierta que se puede instalar dentro de cualquier Il-76 en cuestión de horas para poner ampliar su capacidad. ¿Cuánto cuesta un Il-76? Los fabricantes del Il-76 (entre los que actualmente se encuentran la empresa Aviastar-SP de la ciudad rusa de Uliánovsk y la Asociación de Producción de Aviación de Tashkent, en Uzbekistán) no hacen público el coste de la aeronave. Sin embargo, según las estimaciones de los medios de comunicación rusos, la variante modernizada del avión Il-76MD-90A se vende por unos 65 millones de dólares por unidad.¿Cuánto cuesta operar el Il-76 por hora? Dado que el avión se ha entregado a más de dos docenas de países de todo el mundo, desde Europa y Asia hasta África, e incluso algunos a Estados Unidos, es fácil obtener información sobre los costes de explotación. Según una empresa, el avión puede alquilarse por entre 4.800 y 6.700 dólares por hora de vuelo, una verdadera ganga, dado que el equivalente estadounidense del avión, el Boeing C-17 Globemaster III, ni siquiera está disponible para uso civil, mientras que el alquiler de un Boeing 767 de carga puede costar entre 17.000 y 25.000 dólares por hora de vuelo.¿Cuántos Il-76 hay y cuántos tiene Rusia? El Il-76 es uno de los aviones modernos de transporte de carga más exitosos del mundo, con más de 960 aviones construidos desde 1971 hasta la actualidad. Entre los principales operadores se encuentran: ¿Por qué el Il-76 tiene el morro acristalado? Uno de los mayores rasgos distintivos del Il-76 es su distintiva cabina con morro de cristal, que, con la luz adecuada, da la apariencia de un avión que sonríe ampliamente a quien lo observa.Esta característica de diseño proporciona al navegante, que está sentado en una cabina separada bajo la cabina de pilotos, una visión sin igual del entorno bajo el avión, algo especialmente útil durante los aterrizajes, e igual de útil para desempeñar sus funciones de navegante. Para el Il-76, fabricado para ser lo suficientemente robusto como para despegar y aterrizar en pistas sin pavimentar, de tierra o cubiertas de nieve, una buena visibilidad puede ser crucial.¿Por qué a veces se le llama "jorobado" al Il-76? Como muchos aviones rusos, el Il-76 tiene un nombre oficial y otro que le dan los operadores. En el caso del Il-76, ese nombre es jorobado o corcovado, debido a la configuración de ala alta, que está situada por encima del fuselaje y cuyo cajón central del ala forma una especie de joroba. El nombre en clave de la OTAN para el Il-76 es Candid, de acuerdo con el sistema de clasificación FBCHM, según el cual todos los aviones de transporte de carga empiezan por la letra "C".¿Es el Il-76 el avión de transporte estratégico ruso más grande de la historia? El Il-76 y sus modificaciones no son la única familia de aviones de transporte estratégico modernos diseñados por los fabricantes de aviones soviéticos y rusos, entre los que se incluyen las aeronaves de Antonov, sobre todo el An-124 Ruslan, de mayor tamaño que el Il-76, pero con menos éxito en cuanto al número de unidades construidas debido a su introducción en el ocaso del periodo soviético (se fabricaron 55 An-124 en total). De hecho, el avión turbohélice más grande de la historia, entre los que se fabricaron en serie, el An-22 Antei, también supera en tamaño al Il-76, pero a pesar de ello es la creación de Ilyushin la que se emplea con más frecuencia, mientras que su hermano de Antonov se usa para misiones más específicas. Las Fuerzas Aeroespaciales rusas y varios operadores comerciales de Rusia, Ucrania y Emiratos Árabes Unidos siguen operando estos aviones. Pero el pináculo indiscutible del diseño soviético de aviones estratégicos pesados era el An-225 Mriya ('Sueño' en ucraniano), un avión estratégico gigante de seis motores con una estructura de fuselaje y alas similar a la del An-124, pero significativamente ampliada hasta una longitud total de 84 m, una altura de 18,1 m, una envergadura de 88,4 m y una capacidad de carga de hasta 250 toneladas (y una bodega de carga de 1.300 metros cúbicos). Por desgracia, el Antonov fue liquidado por el Gobierno ucraniano en 2017, y el único Mriya operativo construido durante el periodo soviético fue destruido en los combates en un aeropuerto a las afueras de Kiev en febrero de 2022. Así que, aunque el Il-76 puede que no sea el mayor avión de transporte estratégico soviético/ruso jamás concebido, pero es sin duda el más exitoso, con casi cinco décadas de experiencia operativa con docenas de ejércitos y operadores privados, y más de 960 unidades construidas, que hablan por sí mismos.

