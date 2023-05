https://sputniknews.lat/20230507/los-rusos-no-pueden-perder-robert-kennedy-sin-pelos-en-la-lengua-sobre-el-conflicto-en-ucrania-1139153724.html

"Los rusos no pueden perder": Robert Kennedy, sin pelos en la lengua sobre el conflicto en Ucrania

Las FFAA rusas no pueden ser derrotadas en el conflicto ucraniano, afirmó el candidato presidencial estadounidense, sobrino del expresidente estadounidense... 07.05.2023, Sputnik Mundo

internacional

eeuu

política

john kennedy

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

rusia

ucrania

🌍 europa

Respondiendo a la pregunta sobre las causas de la guerra proxy entre EEUU y Rusia, Kennedy Jr. indicó que inicialmente todas las decisiones estadounidenses han sido tomados con el objetivo de prolongarla y maximizar la violencia en el mundo. De acuerdo con sus palabras, no es el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sino la Casa Blanca la que apuesta por el conflicto para lograr el cambio de poder en Rusia y agotar a sus FFAA. En este sentido, el candidato a la presidencia estadounidense, recordó que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, indicaba entre los objetivos principales de EEUU en 2022 el agotamiento del Ejército ruso, junto con la degradación de su capacidad de llevar operaciones al extranjero. En tanto, el presidente del país, Joe Biden, expresaba el deseo de que cambie el Gobierno en Rusia.Tales objetivos declarados por los oficiales estadounidenses, subrayó en una entrevista para el All-In Podcast, van en contra la esencia de la misión humanitaria y busca maximizar la cantidad de víctimas y prolongar el transcurso de las hostilidades. Kennedy Jr. destacó que lo que ocurre ahora en Ucrania constituye una guerra de agotamiento y en este tiempo los gobiernos de EEUU y Ucrania se esfuerzan por ocultar el número de las víctimas ucranianas que es "catastrófico". Desde su perspectiva, es el conflicto más violento desde la Segunda Guerra Mundial, donde el número de fallecidos por parte ucraniana alcanzó más de 300.000 muertos.Kennedy Jr. hizo enfoque en que Rusia no cederá en el conflicto.De acuerdo con su punto de vista, EEUU no dispone de suficientes capacidades para reemplazar el arsenal de armas de artillería que fueron agotados durante el conflicto en Ucrania. "Y no podemos reemplazar las armas de artillería, hemos perdido en eso", indicó Kennedy Jr. Contestando a la pregunta del entrevistador, el candidato presidencial hizo hincapié en que el conflicto en su pleno conjunto empezó en 2014, cuando las autoridades de EEUU participaron en un golpe de Estado contra el Gobierno ucraniano elegido democráticamente del presidente Víktor Yanukóvich y puso en su lugar el otro, totalmente antirruso en la medida de lo posible. Los nuevos dirigentes de Ucrania empezaron a imponer leyes que convirtieron a la población rusa de Donbás en ciudadanos de segunda clase, deslegitimaron su cultura y su lengua, y terminó matándolos, llevandose las vidas de unas 14.000 personas.Añadió que, de ser elegido presidente, impulsaría un alto el fuego inmediato, ya que Ucrania no puede prescindir de la ayuda de EEUU.El activista ambiental estadounidense Robert F. Kennedy Jr. anunció en abril su postulación para ser el próximo candidato a la presidencia de EEUU por el gobernante Partido Demócrata, desafiando así la nominación del actual mandatario Joe Biden, y prometió luchar contra la corrupción corporativa y estatal.Kennedy nunca ha ocupado un puesto político de alto nivel. Hasta ahora ha sido activista ecologista y recientemente generó polémica en el país norteamericano por su oposición a las vacunas contra el COVID-19.

