Miles de personas protestan contra el Gobierno moldavo en Chisináu

Miles de personas protestan contra el Gobierno moldavo en Chisináu

CHISINÁU (Sputnik) — Miles de personas marchan en protesta hacia el centro de Chisináu, donde se encuentran la administración presidencial y el Parlamento... 07.05.2023

"Las personas protestan porque no ven la luz. El régimen de la presidenta Maia Sandu se agotó, la crisis económica en el país solo se profundizó, y la gente está siendo alimentada con cuentos sobre la Unión Europea. Las autoridades no tienen proyectos reales para superar la crisis", afirmó Yuri Kuznetsov, uno de los líderes del movimiento de protesta y diputado moldavo. Kuznetsov recalcó que decenas de autobuses con partidarios de la manifestación no pudieron llegar a Chisináu porque la policía detuvo el tráfico. Frente a la columna de protestantes están los representantes del partido opositor moldavo Sor y activistas civiles. Por el momento, al menos 27 personas fueron detenidas en las manifestaciones por la policía moldava por "comportamiento sospechoso"."Cuatro de los arrestados dijeron a la policía que estaban aquí para recibir un pago. Recordamos que los organizadores de la protesta son responsables de las violaciones cometidas durante la manifestación", publicó el ente en su canal de Telegram.A su vez, el partido Sor declaró que alrededor de 25.000 personas no pudieron participar en la manifestación debido a acciones de la policía, como quitar matriculas a los vehículos para impedirles circular o bloquear el paso a "autobuses, minibuses y automóviles privados en casi todas las regiones del país".La facción opositora lleva a cabo desde el 18 de septiembre de 2022 una protesta indefinida contra la "ineptitud" de la presidenta Sandu para capear la crisis económica que agobia al país. Moldavia atraviesa una fuerte crisis energética. El Gobierno anterior, basándose en una decisión de la Comisión Nacional para las Emergencias, introdujo el pasado otoño boreal un régimen de riguroso ahorro de energía eléctrica. En particular, se fijaron determinados períodos de tiempo para apagar el alumbrado de las calles en las horas nocturnas.

