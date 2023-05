https://sputniknews.lat/20230507/por-caminos-secundarios-el-crudo-de-rusia-sigue-fluyendo-a-europa-pese-a-todas-las-restricciones-1139169120.html

Por caminos secundarios: el crudo de Rusia sigue fluyendo a Europa pese a todas las restricciones

Por caminos secundarios: el crudo de Rusia sigue fluyendo a Europa pese a todas las restricciones

A pesar de las sanciones occidentales, el petróleo de Rusia sigue entrando en el mercado europeo debido a que algunos países revenden el oro negro de Moscú... 07.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-07T21:04+0000

2023-05-07T21:04+0000

2023-05-07T21:04+0000

economía

📈 mercados y finanzas

🌏 asia

la india

rusia

📰 consecuencias del techo al precio del petróleo ruso

petróleo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/108951/22/1089512225_0:181:3252:2011_1920x0_80_0_0_a40c8606f9bd7b8240cb8a5d9c19c50b.jpg

Según los datos de la empresa Vortexa, citados por Der Tagesspiegel, en abril la India importó por primera vez más petróleo de Rusia que de sus antiguos principales proveedores, Arabia Saudita e Irak juntos: 1,7 millones de barriles diarios. Al mismo tiempo, Nueva Delhi se convirtió el mismo mes en el principal proveedor europeo de combustibles refinados, como el gasóleo, con exportaciones por 365.000 barriles diarios. Los observadores del sector están convencidos de que hay petróleo ruso procesado en los suministros indios.Desde diciembre, la Unión Europea (UE) mantiene un embargo sobre el crudo ruso enviado por barco. Además, desde febrero también está prohibida la importación de productos petrolíferos procedentes de Rusia, como el gasóleo y la gasolina. El think tank finlandés Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) considera, no obstante, que este embargo se está eludiendo con ayuda de terceros países, como la India.Además de la India, la organización de análisis también apunta que China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Singapur blanquean petróleo ruso. En total, sus entregas de productos petrolíferos a los países occidentales sancionadores aumentaron en casi 19.000 millones de euros en el plazo de un año, tras el inicio del conflicto en torno a Ucrania, fechado el 24 de febrero de 2022.Sin embargo, el argumento de que la compra de petróleo a Rusia apoya indirectamente este conflicto "no impresionó" a Nueva Delhi. El Gobierno del país asiático señala que se siente obligado ante todo a suministrar energía asequible a su población, y el crudo ruso se vende ahora con descuento. Últimamente, los gobiernos occidentales se han abstenido de criticar públicamente las relaciones de la India con Rusia, ya que ven al primero como un socio importante, sobre todo en una posible alianza regional contra China, destaca el medio, cuyo liderazgo no puede ser obviado por Occidente.Por ello, las autoridades de Nueva Delhi no ven razón alguna para abstenerse de estrechar relaciones con Rusia. Aparte de profundizar su asociación militar, ambos Estados negocian un acuerdo de inversión y uno de libre comercio con la Comunidad Económica Euroasiática, dominada por Moscú. La India espera abrir un nuevo mercado en Rusia para sus exportadores con el fin de equilibrar el déficit comercial causado por las importaciones masivas de petróleo, concluyó el periódico.

https://sputniknews.lat/20230428/el-diesel-ruso-sigue-entrando-a-espana-a-traves-de-terceros-paises-1138776244.html

🌏 asia

la india

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📈 mercados y finanzas, 🌏 asia, la india, rusia, 📰 consecuencias del techo al precio del petróleo ruso, petróleo