Boric insta al Partido Republicano a evitar los errores del proceso constitucional pasado

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Chile, Gabriel Boric, instó al Partido Republicano, que triunfó en las elecciones del domingo 7 de mayo

El Partido Republicano de Chile obtuvo un 35,42 por ciento de los votos frente a un 28,57 por ciento de la alianza electoral chilena de izquierda oficialista Unidad para Chile, según los datos preliminares del Servicio Electoral de Chile (Servel), con el 99,44 por ciento de las mesas escrutadas. La derecha tradicional de Chile Seguro sigue en tercer lugar con un 21,07 por ciento. Recalcó que el nuevo proceso "no puede ser de vendettas" e "intereses partidistas o personales", sino debe poner por delante al país y a su población. También se dirigió a los partidos de Gobierno y los llamó "a la unidad" para seguir luchando por las ideas compartidas. "Una Constitución que nazca de un proceso democrático podrá tener legitimidad social y dar estabilidad de largo plazo a nuestro país, que es lo que nuestra gente necesita. Si somos capaces de bajar las barreras y superar las desconfianzas y la despolarización, no me cabe duda que vamos a ser capaces de lograrlo", recalcó el presidente. Unos 15,1 millones de chilenos estuvieron obligados a acudir a los centros de votación el domingo, entre las 8.00 (12.00 GMT) y las 18.00 hora local (22.00 GMT), para elegir a los 50 miembros del denominado Consejo Constitucional, que elaborará una nueva versión de la Constitución Política de la República. Se trata de un segundo intento, luego de que el texto redactado por la Convención Constitucional elegida en 2021 fue descartado en un plebiscito celebrado el 4 de septiembre de 2022. La opción de "Rechazo" obtuvo 63 por ciento de los votos. La Constitución vigente data de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y ha sido cuestionada durante años, particularmente por la izquierda, por considerar que perpetúa modelos arcaicos y la injusticia social. Fue sometida a algunas reformas, la última de ellas en 2005, durante la administración de Ricardo Lagos (2000-2006). El impulso para adoptar una nueva Constitución creció luego de un histórico estallido social, entre octubre de 2019 y marzo de 2020, reflejo del malestar por desigualdades sociales denunciadas por varios sectores. Las protestas derivaron en represión y enfrentamientos que dejaron 34 muertos y miles de heridos, en su mayoría a manos de las fuerzas de seguridad. Los resultados de las elecciones del domingo serán también interpretados como una medición de fuerzas entre el oficialismo y la oposición.

