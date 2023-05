https://sputniknews.lat/20230508/china-previene-a-la-ue-de-sancionar-sus-empresas-que-venden-chips-de-doble-uso-a-rusia-1139192070.html

China previene a la UE de sancionar sus empresas que venden chips de doble uso a Rusia

PEKÍN (Sputnik) — Las eventuales sanciones de la Unión Europea contra empresas chinas que exportan componentes electrónicos de doble uso a Rusia suponen un... 08.05.2023, Sputnik Mundo

Más temprano, el periódico Financial Times publicó que la Unión Europea discutirá esta semana sobre la inclusión de siete empresas de China en la lista de entidades sujetas a sanciones, por vender a Rusia componentes electrónicos clave para la industria de defensa. El diplomático llamó a Bruselas a no seguir "un camino equivocado"; de lo contrario, advirtió, China defenderá con firmeza sus derechos e intereses legítimos. Wang calificó de "limpias y transparentes" las relaciones comerciales y económicas de China y Rusia. "No están dirigidas contra terceros, ni admiten su injerencia y coerción", subrayó. Algunas empresas de China continental y Hong Kong que la UE baraja incluir en una lista negra, como 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, Sinno Electronics y Sigma Technology, ya están sujetas a medidas restrictivas en EEUU, según el medio. Para activar las nuevas sanciones se requiere la aprobación unánime de los 27 Estados miembros de la UE.

