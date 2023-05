https://sputniknews.lat/20230508/eeuu-admite-que-su-deuda-probablemente-superara-al-pib-en-la-proxima-decada-1139211767.html

EEUU admite que su deuda probablemente superará al PIB en la próxima década

EEUU admite que su deuda probablemente superará al PIB en la próxima década

WASHINGTON (Sputnik) — La Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EEUU (GAO, siglas en inglés) alertó que el país enfrenta un futuro fiscal insostenible... 08.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-08T19:11+0000

2023-05-08T19:11+0000

2023-05-08T19:11+0000

economía

eeuu

crisis económica

deuda

pib

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/02/1c/1122403558_0:0:3276:1844_1920x0_80_0_0_98095914e1c292208b6a4f230738f6b6.jpg

"El gobierno federal enfrenta un futuro fiscal insostenible. Si las políticas no cambian, la deuda seguirá creciendo más rápido que la economía", advirtió en un comunicado la mencionada agencia, que brinda servicios de auditoría, evaluación e investigación para el Congreso estadounidense. Según los cálculos, la deuda proyectada será el doble del tamaño de la economía para mediados de siglo, si no hay cambios en las políticas de ingresos y gastos. Esta alerta llega cuando el gobierno de EEUU podría incumplir el pago de la deuda, más por disputas políticas entre demócratas y republicanos en el Congreso sobre el uso de los fondos, que por una escasez real de efectivo. El Departamento del Tesoro advirtió que el Gobierno probablemente dejará de pagar su deuda el 1 de junio, si el Congreso no eleva para entonces el techo de la deuda.

https://sputniknews.lat/20230507/la-secretaria-del-tesoro-de-estados-unidos-pone-en-duda-la-fecha-exacta-del-impago-1139166447.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, crisis económica, deuda, pib, 📈 mercados y finanzas