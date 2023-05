https://sputniknews.lat/20230508/impidiendo-la-influencia-de-pekin-reportan-que-la-ue-buscaria-sancionar-a-empresas-chinas-1139185877.html

¿Impidiendo la influencia de Pekín? Reportan que la UE buscaría sancionar a empresas chinas

¿Impidiendo la influencia de Pekín? Reportan que la UE buscaría sancionar a empresas chinas

De confirmarse, se trataría del primer castigo de la Unión Europea a compañías chinas que suministran a Rusia componentes que pueden utilizarse en el... 08.05.2023, Sputnik Mundo

Bruselas parece estar lista para continuar siguiendo el guion dictado por los Estados Unidos. Según reveló este domingo 7 de mayo el diario británico Financial Times, la capital de la Unión Europea propondrá sanciones a siete empresas chinas señaladas de vender equipamiento a Rusia que podría usarse para fabricar armas.Según el influyente matutino, esta represalia se incluiría en una nueva lista de sanciones que los Estados miembros de la alianza internacional analizarán esta semana en Bruselas, tras ya haber emitido sanciones contra 1.473 personas y 207 entidades por sus lazos con Rusia, de acuerdo a cifras de la propia UE."Es probable que la medida de la UE moleste a Pekín, que está ansiosa por evitar que Bruselas se ponga del lado de Washington en su batalla por la influencia global", señala el Financial Times, recordando que la decisión responde a la escalada de la guerra por la hegemonía librada por EEUU.La iniciativa de la Comisión Europea, revisada por el FT, asienta que "en vista del papel clave de los componentes electrónicos para uso del complejo militar e industrial de Rusia (...), es apropiado incluir ciertas otras entidades en terceros países involucrados en la elusión de las restricciones comerciales, así como ciertas entidades rusas involucradas en el desarrollo, producción y suministro de componentes electrónicos para el complejo militar e industrial de Rusia".El diario informa que la iniciativa que se debatirá con la inclusión de medidas que permitirán a la UE restringir las ventas de ciertos productos a terceros países, así como también prohibir el acceso a los puertos de la UE a busques petroleros que ocultan su ubicación sin razón aparente.La Comisión Europea, el ente ejecutivo de la alianza multinacional, también ha propuesto ampliar la gama de exportaciones prohibidas a Rusia como represalia por la operación militar especial que inició el 24 de febrero de 2022.La lista también incluye a las empresas chinas Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry and Alpha Trading Investments.

