Las sanciones de EEUU animan a China a desarrollar IA "sin depender de los chips estadounidenses"

Las compañías chinas están explorando métodos que podrían permitirles lograr tecnologías de inteligencia artificial de alto rendimiento con semiconductores más pequeños o menos potentes "sin depender de los últimos chips estadounidenses", escribió The Wall Street Journal, citando un análisis de la investigación sobre el tema y entrevistas con varios funcionarios. Además, prosiguió, están estudiando cómo combinar distintos tipos de chips para evitar la dependencia de un único tipo de hardware.Se señala que la aplicación de este tipo de soluciones alternativas para llegar a los líderes estadounidenses de la IA sigue siendo un gran reto. Sin embargo, algunas pruebas resultaron prometedoras y, de tener éxito, la investigación podría permitir a las empresas tecnológicas chinas resistirse a las sanciones estadounidenses. El proveedor chino de telecomunicaciones Huawei, la empresa de búsquedas Baidu y Alibaba Group se encuentran entre los que buscan formas de extraer más valor de los semiconductores existentes, subrayó el medio.Desde principios de octubre de 2022, EEUU ha restringido el acceso de 28 empresas tecnológicas chinas a semiconductores fabricados con tecnología estadounidense. Representantes de Washington hablaron directamente con los Países Bajos y Japón para impedir la exportación de componentes críticos para la producción de chips avanzados, y también hay conversaciones similares con Corea del Sur.Las restricciones se aplican no solo a los suministros de empresas estadounidenses, sino también a cualquier empresa del mundo que utilice tecnología estadounidense de semiconductores. La ley CHIPS and Science Act, firmada en agosto de 2022 por el presidente de EEUU, Joe Biden, también creó subvenciones por valor de 52.700 millones de dólares para apoyar a los fabricantes de semiconductores estadounidenses y reforzar la posición del país en la competencia con China.

