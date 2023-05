https://sputniknews.lat/20230508/suprema-corte-da-golpe-a-amlo-e-invalida-su-polemico-plan-b-electoral--1139215960.html

Suprema Corte da golpe a AMLO e invalida su polémico Plan B electoral

Suprema Corte da golpe a AMLO e invalida su polémico Plan B electoral

Argumentando vicios graves en el proceso legislativo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el máximo órgano de justicia en México, invalidó en su... 08.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-08T21:12+0000

2023-05-08T21:12+0000

2023-05-08T21:12+0000

américa latina

méxico

andrés manuel lópez obrador

política

suprema corte de justicia de la nación (méxico)

📰 la reforma electoral de amlo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/0b/1137992974_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_35ade6fc6082ae40d472d182dd818d84.jpg

Con nueve votos a favor, los ministros de la Corte avalaron el proyecto que proponía la invalidez de la primera reforma electoral propuesta por el actual Gobierno de México. De acuerdo con lo votado este 8 de mayo por el pleno del recinto de justicia, el proceso deliberativo se vio afectado por "vicios graves". De los once integrantes del pleno, solamente las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa votaron en contra del proyecto de anulación. Los ministros mexicanos resolvieron que hubo una violación a los artículos 71 y 72 de la constitución mexicana debido a que la iniciativa no se publicó con la anticipación debida para su discusión legislativa; es decir, no se dio a conocer a tiempo entre los parlamentarios.El Plan B del presidente mexicano propone modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos.La propuesta contempla tres ejes principales: el ejercicio de derechos político-electorales, entre los que se incluye garantizar el voto a poblaciones vulnerables y la regulación de las cuotas de paridad de género; cambios al Sistema Nacional Electoral, que incluye modificaciones al calendario de elecciones, y en materia de justicia electoral.Entre las propuestas concretas está la posibilidad de que los legisladores que busquen su reelección deban separarse de sus cargos. Además, garantiza el voto a personas en prisión preventiva y con discapacidad en estado de postración.Las reformas proponen eliminar al personal especializado en materia electoral y la remoción adelantada del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo, así como la eliminación de la Junta General Ejecutiva, área que determinaba el manejo de recursos.

https://sputniknews.lat/20221214/cual-es-el-plan-b-de-amlo-y-por-que-genera-tanta-polemica-en-mexico-1133485905.html

https://sputniknews.lat/20221115/amlo-ya-tiene-un-plan-b-por-si-el-congreso-no-aprueba-su-reforma-electoral-1132454612.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, andrés manuel lópez obrador, política, suprema corte de justicia de la nación (méxico), 📰 la reforma electoral de amlo