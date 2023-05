https://sputniknews.lat/20230509/abrio-sus-puertas-en-la-ciudad-de-mexico-un-museo-dedicado-al-poeta-octavio-paz--video-1139211211.html

Abrió sus puertas en la Ciudad de México un museo dedicado al poeta Octavio Paz | Video

Abrió sus puertas en la Ciudad de México un museo dedicado al poeta Octavio Paz | Video

Una casona del siglo XVIII en la colonia Tacubaya fue la elegida para resguardar los bienes y el archivo del mexicano premiado con el Nobel de Literatura y su... 09.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-09T21:33+0000

2023-05-09T21:33+0000

2023-05-09T21:33+0000

internacional

octavio paz

🎭 arte y cultura

ciudad de méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/08/1139207768_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_ec6ca578ed5efef66793b8e0306b3901.jpg

La titánica vida y obra de Octavio Paz, uno de los intelectuales mexicanos más ilustres del siglo XX, tiene finalmente un lugar donde ser estudiada por especialistas y disfrutada por el gran público, con la apertura el pasado 31 de marzo de la Casa Marie José y Octavio Paz.La fecha fue elegida para coincidir con el 109° natalicio del autor de Árbol adentro, el único escritor mexicano en haber conseguido el premio Nobel de Literatura, en 1990, luego de una carrera que lo viera no solo convertirse en el gran poeta y ensayista de las letras mexicanas, sino en diplomático, traductor, conductor de televisión, editor de revistas y polemista público.Pese a la importancia cabal de su figura, la aparición de un museo repleto de sus objetos personales no parecía algo seguro hasta hace unos años. Y es que luego de la muerte intestada de su pareja y albacea Marie José Tramini, ocurrida en 2018, los derechos de su obra, su archivo y su biblioteca personal estuvieron en un limbo, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México designó al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la capital como único heredero de Paz.La dependencia entonces puso en marcha este ambicioso proyecto, que establece que la Casa Marie Jose y Octavio Paz será la encargada de asegurar "el inventario, la catalogación, la difusión y preservación" del acervo del escritor mexicano y la artista francesa.Una ayuda clave para esta misión fue provista por el Gobierno de la Ciudad de México, que donó la espectacular vivienda donde se erige el museo, construida en 1735 y conocida como La Perulera, y donde también funciona, en el primer piso, un laboratorio del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam), dedicado a la limpieza, catalogación y registro del archivo del autor de El mono gramático.Y si bien todavía falta para que el acervo del ensayista esté disponible en su totalidad, ya se pueden disfrutar —mediante cita previa— algunos de los tesoros expuestos en los amplios salones del museo, que además ofrece talleres de pintura y literatura para los niños y adolescentes del barrio, así como eventos para toda la familia los fines de semana. También puede consultarse su obra literaria en curiosas ediciones vaciadas en decenas de distintos idiomas, incluyendo los dos libros infantiles que escribió el Nobel. Pero los atractivos no se terminan ahí."En la parte superior de la casa contamos con siete salas de exhibición, donde tenemos en este momento una muestra en la que se quiso reconstruir la intimidad de la pareja en sus casas de las calles Guadalquivir y Plinio, y donde podemos ver sus libros, sus enseres, y las obras de arte que coleccionaron", le explicó a Sputnik la directora de la Casa Marie José y Octavio Paz, la académica y escritora Leticia Luna.“Tenemos también actualmente dos salas dedicadas al trabajo de Marie José como artista plástica, que no es tan conocido pero que es muy valioso”, añade la titular del espacio de memoria, quien destaca además la exposición "Soñar con las manos, soñar en voz alta", donde niñas y niños del Semillero de Fotografía de Jiquilpan, Michoacán, intervinieron fotos del autor de Los hijos del limo.Luna, una gestora cultural de dilatada trayectoria, destaca la localización del museo en una colonia popular (“donde hay pocos centros culturales”, apunta), lo que considera que hace que la casa sea un oasis para la cultura y fomente un primer acercamiento a la lectura y el dibujo para muchas personas.Pero mas alla de sus beneficios para el entramado social de la colonia Tacubaya, el museo ofrece un sinfín de objetos de gran interes para los visitantes que se acerquen al lugar, como la propia presea del Nobel que obtuviese Paz, expuesta junto a los trajes de gala que Octavio y Marie José vistieron para la ceremonia de recepción del galardón en Estocolmo. En las salas también puede verse el escritorio en el poeta escribía —siempre a mano— sus obras, fotografías personales de la pareja y objetos comprados en algunos de los destinos, como Japón y la India, en los que Paz fue representante diplomático de México en la primera mitad del siglo.Leer a Octavio Paz en el 2023El museo tendrá otro desafío, igual de importante que el mantenimiento de su acervo: introducir a una nueva generación de lectores a la obra del también traductor, quien luego de haber comandado con mano de hierro la literatura y vida intelectual mexicana en el siglo XX, ha caído algo en el olvido en las últimas décadas y su figura se ha convertido en un bronce poco revisitado y leído. Para Luna, el reciente 25 aniversario de su muerte, ocurrida en 1998, fue una oportunidad para comprobar que al menos la prensa especializada, tanto en México como en el resto del mundo, no se ha olvidado del legado del autor de La llama doble, y que entre los escritores y los mexicanos sigue siendo leído."Sabemos que Paz todavía se lee en México porque el Fondo de Cultura Económica —editorial del Estado mexicano— siempre reporta ventas anuales considerables de sus libros, además de que siempre hay especialistas y autores jóvenes ocupándose de él. Por lo menos en su país no hay biblioteca de escritor que no tenga los libros de Octavio Paz", asegura Luna.El trabajo de rescate de la figura del escritor y diplomático, que acaba de comenzar con la inauguración de su museo, está lejos de haber terminado, explica la directora del recinto."Al momento de abrir nuestra puertas se habían estabilizado para su posterior tratamiento y catalogación 70.000 documentos, más de 8.000 libros, 476 obras artísticas, 472 piezas de arte decorativo, 651 piezas de joyería, 64 piezas de vestir, 50 enseres y muebles diversos", enumera. "Y se trabajaban en el laboratorio 360 piezas de materiales audiovisuales, entre fotografías, negativos, audios y videos. En este momento se continúa con el registro, con el inventario y con la limpieza de todos los objetos y todos los libros, documentos, mecanoscritos, etcétera, que constituyen el acervo de Paz”, especifica Luna, quien promete que se inagurará una biblioteca para que el público pueda consultar en su totalidad este archivo cuando esté listo.Para los que trabajan en la Casa Marie Jose y Octavio Paz, participar en la preservación y difusión del legado del escritor es una cuestión de continuar con el deslumbramiento que comenzó cuando leyeron por primera vez al Nobel, de modo que otros puedan ser partícipes de esa iniciación.“Todos los que trabajamos aquí somos poetas, y si bien somos un equipo pequeño, a todos nos interesa mucho la vida y la obra de Paz. Principalmente porque llegar a su obra es quedarse atrapado en una galaxia llena de estrellas, llena de astros que dificilmente se apagan. Y nosotros queremos que las personas sigan descubriendo todas estas maravillas”, asegura Luna.

https://sputniknews.lat/20220401/octavio-paz-el-nobel-de-mexico-aliado-o-traidor-de-la-izquierda-1123915933.html

https://sputniknews.lat/20211111/del-apoyo-a-echeverria-al-deslinde-de-pena-nieto-las-polemicas-del-escritor-mexicano-carlos-fuentes-1118134827.html

https://sputniknews.lat/20210907/buscan-en-mexico-cambiar-nombre-del-municipio-diaz-ordaz-porque-es-de-un-asesino-1115819288.html

https://sputniknews.lat/20230406/blue-demon-una-exhibicion-revela-al-hombre-debajo-de-la-mascara-de-este-idolo-mexicano--video-1137778194.html

ciudad de méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Rodrigo Duarte https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/13/1135982652_0:83:960:1043_100x100_80_0_0_97b465dca1e915c24a16795b299b7118.jpg

Rodrigo Duarte https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/13/1135982652_0:83:960:1043_100x100_80_0_0_97b465dca1e915c24a16795b299b7118.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rodrigo Duarte https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/13/1135982652_0:83:960:1043_100x100_80_0_0_97b465dca1e915c24a16795b299b7118.jpg

octavio paz, 🎭 arte y cultura, ciudad de méxico