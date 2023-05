https://sputniknews.lat/20230509/amlo-rechaza-el-reves-a-su-reforma-electoral-el-plan-c-sera-obtener-la-mayoria-en-el-congreso-1139243436.html

AMLO rechaza el revés a su reforma electoral: el Plan C será obtener la mayoría en el Congreso

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó la invalidación de la primera parte de la reforma electoral por parte de la Suprema Corte de... 09.05.2023, Sputnik Mundo

Con nueve votos a favor, los ministros de la Corte avalaron el proyecto que proponía la invalidez de la primera parte de la reforma electoral —concerniente a Comunicación Social y Responsabilidades Administrativas— por violaciones al procedimiento legislativo. De acuerdo con lo votado el 8 de mayo por el pleno del organismo, el proceso deliberativo se vio afectado por "vicios graves".Los ministros mexicanos resolvieron que hubo una violación a los artículos 71 y 72 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos debido a que la iniciativa no se publicó con la anticipación debida para su discusión legislativa. Es decir, no se dio a conocer a tiempo entre los parlamentarios."Entonces, ¿qué es lo que se tiene qué hacer? Primero, que se tenga mayoría calificada en el Congreso [de la Unión] para que se puedan hacer reformas a la Constitución porque la mayoría simple no permite que haya reformas", comentó el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina.Agregó que de los 500 diputados, 300 son electos por mayoría y 200 son plurinominales.Posteriormente, invitó a la sociedad a que, en los comicios de 2024, voten más allá de quien será la próxima persona que encabece el Gobierno mexicano."El Poder Judicial está podrido"López Obrador declaró que el freno de los ministros de la Suprema Corte a su plan electoral es una muestra del estado del Poder Judicial en México."No tiene remedio el Poder Judicial. Está podrido. Está actuando de manera facciosa. Imagínense, componerle la plana al Poder Legislativo. Es de sentido común, de juicio práctico", consideró.El político mexicano negó que los legisladores hayan violado algún artículo de la Constitución."Pero, en un acto de prepotencia y a autoritarismo, se atreven a cancelar la ley los ministros de la Corte, que están al servicio de una minoría rapaz que se dedicó a saquear el país y que quieren regresar por sus fueros, ahora con el apoyo del poder judicial", afirmó.Ante estos acontecimientos, el presidente de México anunció que enviará próximamente al Congreso una iniciativa para que los integrantes de la Suprema Corte del país sean electos por la población. Actualmente, son designados por el Poder Ejecutivo y avalados por el Senado de la República (Cámara Alta).

