AMLO tras llamada con Biden sobre migración y fentanilo: "Somos buenos vecinos y amigos"

AMLO tras llamada con Biden sobre migración y fentanilo: "Somos buenos vecinos y amigos"

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, indicó que habló más de una hora con su homólogo estadounidense, con quien abordó temas de seguridad y...

En su cuenta de Twitter, el mandatario mexicano informó que en la llamada telefónica los líderes ejecutivos de ambas naciones reafirmaron el compromiso de seguir trabajando en conjunto temas como la migración y el tráfico de drogas y armas. La comunicación entre ambos mandatarios se da en medio de una polémica iniciada por un ala de republicanos que han presentado ya formalmente la petición de designar como terroristas a los grupos del narcotráfico en México, esto con miras a aumentar las facultades de seguridad estadounidenses contra estas organizaciones.De acuerdo con actores políticos como los legisladores Dan Crenshaw y Lindsey Graham, los cárteles mexicanos son los culpables de la crisis de salud que enfrenta el país debido al consumo de fentanilo, que tan solo en 2021 dejó más de 70.000 personas muertas.Mientras que por parte de los republicanos incluso llegó una amenaza de enviar tropas estadounidenses a México en el marco de la lucha contra el fentanilo, el mandatario López Obrador ha aseverado que defenderá la soberanía del país y ha solicitado a EEUU asumir su responsabilidad, mientras que criticó su visión "antinmigrante". "Sabemos que [los migrantes] van en busca del llamado sueño americano, aunque no sea de esa manera porque corren muchísimos riesgos, mucho peligro. Van a trabajar, a buscarse la vida honradamente. En el imaginario colectivo de EEUU, no van solo a eso, sino a llevar droga. Es lamentable que en un país, en una nación cuya grandeza se construyó con migrantes, ahora se tenga esa actitud antinmigrante", apuntó en su conferencia de prensa matutina del pasado 4 de mayo. López Obrador hizo énfasis en que gran parte de los problemas de adicción al fentanilo en el territorio estadounidense se deben a la insatisfacción de la sociedad y consideró que el Gobierno estadounidense no atendió las verdaderas causas de este fenómeno."Puede desaparecer el fentanilo, lo podemos lograr entre todos porque es un asunto de humanismo, de derechos humanos, que ya no se trafique [con esta sustancia]. ¿Qué? ¿No pueden crear otra droga si tienen el consumo, si está la demanda? Pero eso no lo atienden", refirió.

