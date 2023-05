China expulsa a una diplomática de Canadá como represalia simétrica

https://sputniknews.lat/20230509/china-expulsa-a-una-diplomatica-de-canada-como-represalia-simetrica-1139232409.html

"El 9 de mayo, el gobierno canadiense declaró persona non grata a un diplomático del Consulado General de China en Toronto. China lo condena y lo rechaza enérgicamente, ha realizado gestiones serias y presentado una fuerte protesta ante Canadá. Como medida de respuesta a la acción sin escrúpulos de Canadá, China decide declarar persona non grata a la titular del Consulado General de Canadá en Shanghái, Jennifer Lynn Lalonde, a quien se le ha pedido que abandone China antes del 13 de mayo", declaró la Cancillería. El ente diplomático añadió que China se reserva el derecho de tomar contramedidas adicionales. El 8 de mayo por la noche, Canadá anunció la expulsión del diplomático chino Zhao Wei, del Consulado General en Toronto. Según el diario Globe and Mail, que cita un informe de la inteligencia, Zhao trató de orquestar una campaña contra el legislador Michael Chong, crítico de la política de Pekín hacia la minoría uigur, y contra sus familiares residentes en Hong Kong. La cancillera canadiense Mélanie Joly, al anunciar que Zhao Wei es declarado persona no grata, dejó claro que Ottawa no tolerará ninguna forma de injerencia extranjera en los asuntos internos. "Se ha advertido a los diplomáticos en Canadá que si se involucran en este tipo de comportamiento, serán enviados a casa", subrayó.

