El déficit presupuestario de EEUU se dispara ante la espera de que Biden eleve el techo de la deuda

El Gobierno federal de EEUU bajo la presidencia de Joe Biden registró un déficit de casi un billón de dólares durante siete meses, revela la Oficina... 09.05.2023, Sputnik Mundo

El informe presentado por la oficina no partidista indica que "el déficit del presupuesto federal fue de 928.000 millones de dólares en los primeros siete meses del año fiscal 2023, 568.000 millones de dólares más que el déficit registrado durante el mismo período del año pasado". "Los ingresos fueron un 10% más bajos y los desembolsos [para programas de gasto obligatorio] fueron un 8% más altos de octubre a abril de lo que fueron durante el mismo período en el año fiscal 2022", indica el informe.El documento llega después de que la secretaria del Departamento de Tesoro, Janet Yellen, mostrara el 7 de mayo un tono preocupado por los planes del presidente, Joe Biden, de sentarse con los líderes del Congreso para discutir un aumento del techo de la deuda estadounidense. Las negociaciones "no deben tener lugar con una pistola apuntando a la cabeza del pueblo estadounidense", alertó Yellen en una entrevista con la cadena de noticias estadounidense ABC. También advirtió de que no elevar el techo de la deuda podría tener consecuencias nefastas."¿Qué hacer si el Congreso no cumple con su responsabilidad? Simplemente no hay buenas opciones, y las que usted ha enumerado están entre las que no son buenas", aseguró la secretaria del Tesoro cuando le preguntaron si el Gobierno de Biden estaba considerando utilizar la 14ª Enmienda a la Constitución de EEUU, que establece que la deuda pública "no deberá ser cuestionada".Las declaraciones se producen en un momento en que la Casa Blanca y los demócratas del Congreso están en desacuerdo con los republicanos por las exigencias de estos de vincular fuertes recortes del gasto a la elevación o suspensión del techo de la deuda. A principios de este mes, los legisladores republicanos instaron a Biden a sentarse a negociar el techo de la deuda y dejar de "jugar a la ruleta rusa" con la economía estadounidense."Estoy decepcionado con la Casa Blanca, están desaparecidos en combate. Este debería ser el asunto más importante del que se ocuparan todos los días, deberían mantener reuniones diarias con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, para ver cómo podemos conseguirlo", declaró a la prensa el senador Rick Scott. McCarthy propuso a finales de abril un proyecto de ley que elevaría el techo de la deuda en 1,5 billones de dólares adicionales, pero exige un recorte del gasto público de 4,5 billones de dólares. Biden, por su parte, pide al Congreso que eleve el techo de la deuda sin condiciones previas, amenazando con vetar el proyecto del presidente de la Cámara de Representantes.De aprobarse, el documento recuperaría los fondos COVID no gastados, pondría fin al alivio de la deuda estudiantil que actualmente está empantanado en los tribunales, revertiría el aumento presupuestario de 80.000 millones de dólares para el Servicio de Impuestos Internos, derogaría los incentivos fiscales a la energía verde y endurecería los requisitos de trabajo para los beneficiarios de Medicaid (programa de seguros de salud) y del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria.

