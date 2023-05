El ministro de economía Sergio Massa "apuesta a que le reconozcan que evitó un final traumático"

https://sputniknews.lat/20230509/el-ministro-de-economia-sergio-massa-apuesta-a-que-le-reconozcan-que-evito-un-final-traumatico-1139262066.html

¿Quién es y qué aspiraciones tiene Sergio Massa en el Frente de Todos? El periodista Diego Genoud analiza sus movimientos y estrategias. En otro orden, Rusia... 09.05.2023, Sputnik Mundo

Sergio Massa, el actual ministro de Economía de Argentina, logró posicionarse en el centro de la realidad política al desembarcar en el gabinete el año pasado. Sus decisiones para mantener estables las variables económicas con cruciales para el Gobierno, ante un presidente que está de salida como Alberto Fernandez.Para las próximas elecciones, suena su apellido como el posible candidato del Frente de Todos ya que tiene peso propio dentro y fuera de la coalición, y buenas conexiones con el sector empresario.Diego Genoud, periodista y escritor del libro 'El arribista del poder. La historia no publicitaria de Massa', una biografía del actual titular de la cartera económica habló en Cara o Ceca. "Massa supo ubicarse para esperar su momento. En el comienzo, hubo un primer Massa que aprendió de su derrota y se ocupó de ubicarse en un segundo plano, cuando a él siempre le gustó ocupar lugares de protagonismo. Después llegó al Ejecutivo, que era lo que más le interesaba. Estaba esperando el salto", agregóGenoud se refirió, además, a la estrategia del ministro para recoger apoyos dentro del Frente, a pesar de los malos resultados. "Está apostando a que le reconozcan que evitó que el Gobierno se vaya en helicóptero, como dijo el exministro [Jorge] Ferraresi. Su jugada es que le reconozcan que evitó un final traumático".Día de la Victoria en RusiaTodos los nueve de mayo se celebra en Rusia el Día de la Victoria en la guerra contra la Alemania nazi, donde se honra la memoria de los antepasados que lucharon en la Segunda Guerra Mundial.Según la tradición, los veteranos de guerra se reúnen este día en las plazas de las ciudades rusas con sus compañeros de armas y familiares para celebrar la victoria y también para que los horribles hechos acontecidos entre 1939 y 1945 no se vuelvan a repetir.Garrido destacó la defensa de la capital ante los soldados de Hitler. "En las cercanías de Moscú se dio la primera batalla ofensiva del Ejército Rojo contra el nazi y logró alejarlo de las puertas de la ciudad, unos 250 kilómetros. Hubo otras, pero la más significativa fue la defensa de Stalingrado y el triunfo".Finalmente, sostuvo que la fortaleza del pueblo ruso fue gracias al "sistema de la Unión Soviética, porque creó hombres que eran verdaderos titanes, como no lo había visto antes la historia. Eso se demostró luego con la recuperación del país, que fue más rápida que la del resto de los que participaron en la guerra".

