Elon Musk anuncia nueva purga en Twitter y promete suprimir las cuentas inactivas

Aunque algunos usuarios pueden percibir el anuncio como una nueva actualización, no es nada nuevo para el magnate estadounidense. La idea ha estado en sus planes desde que se hizo cargo de la plataforma de microblogging. En aquel momento, anunció que Twitter eliminaría 1.500 millones de cuentas.Un usuario respondió al tuit de Musk diciendo que podría ser un grave error, ya que se perderían todos los tuits "históricos" de las cuentas inactivas. También añadió que Musk debería "reconsiderarlo" antes de seguir adelante con este plan. En respuesta al usuario, Musk escribió que las cuentas serán "archivadas".No obstante, no se sabe con certeza si los usuarios de Twitter podrán acceder a las cuentas archivadas ni cómo lo harán. Además, aún no queda claro cuándo se pondrá en marcha esta solución, pero dado el historial de transformaciones realizadas por el multimillonario estadounidense, se puede esperar más pronto que tarde.Para conservar su cuenta válida, los usuarios deben iniciar sesión al menos una vez cada 30 días, pero en realidad Twitter nunca cumplía estrictamente con esos plazos, por lo cual un gran número de cuentas siguen manteniéndose como si estuvieran activas.Al desmantelar cuentas inactivas, Twitter pretende crear un entorno que fomente la interacción genuina y ofrecer a los usuarios activos una plataforma para una comunicación más significativa.La decisión de purga no es el primero acto extravagante de Musk después de adquirir Twitter. Por ejemplo, restauró la cuenta de Donald Trump en noviembre de 2022. Poco después, según los datos de la red social, la cuenta del expresidente de Estados Unidos acumuló más de 25 millones de seguidores.

