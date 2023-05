https://sputniknews.lat/20230509/yellen-estaria-llamando-a-ejecutivos-financieros-personalmente-para-advertir-por-impago-de-la-deuda-1139228256.html

Yellen estaría llamando a ejecutivos financieros personalmente para advertir por impago de la deuda

Yellen estaría llamando a ejecutivos financieros personalmente para advertir por impago de la deuda

La titular del Departamento del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, está hablando personalmente con ejecutivos financieros y figuras importantes de la economía... 09.05.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo a dos fuentes citadas anónimamente por la agencia, la intención de la funcionaria es explicar el impacto "catastrófico" que tendría un incumplimiento del pago de la deuda tanto en la economía de EEUU como en la mundial.La secretaria del Tesoro está teniendo conversaciones individuales con los ejecutivos para advertirles sobre las "peligrosas consecuencias de la política actual al borde del abismo", dice una de las fuentes consignada por Reuters.En ese sentido, Yellen retrasó un viaje a Japón donde tenía que participar de la reunión de ministros de finanzas del G7 —que integra a su país junto al Reino Unido, Francia, Italia, Canadá, Japón y Alemania—, para aparecer el pasado domingo 7 de mayo en el programa de ABC This Week. Allí, la funcionaria aseguró que si el Congreso de EEUU no aumentaba el techo de la deuda eso podría desencadenar una "crisis constitucional".Y en un comentario interpretado como una crítica a los legisladores republicanos, que aspiran a conseguir recortes presupuestarios para acceder a aumentar el techo de la deuda, Yellen dijo que los debates sobre este tema no deberían llevarse a cabo "con una pistola en la cabeza del pueblo estadounidense"."Luego de revisar las recepciones recientes de impuestos federales, nuestra mejor estimación es que no seremos capaces de continuar satisfaciendo todas las obligaciones del gobierno para inicios de junio, y potencialmente tan pronto como el 1 de junio, si el Congreso no eleva o suspende el límite de deuda antes de ese momento", dijo Yellen en la misiva.En el documento, la funcionaria llamó a los legisladores a encontrar una solución lo antes posible, ya que esperar "hasta el último minuto para suspender o incrementar el límite de la deuda puede causar daños serios a negocios y la confianza de los consumidores", además de lesionar los costos de los contribuyentes y lesionar la calificación crediticia de Estados Unidos.El Gobierno de Joe Biden ha pedido recientemente al Congreso que aumente el límite máximo de la deuda, fijado ahora en 31,4 billones de dólares. El presidente de los EEUU ha calificado la actitud de los republicanos de no aceptar aumentar del techo de deuda como "la mayor amenaza" para la economía del país, que se encuentra además golpeada por una crisis bancaria que ya provocó el hundimiento de tres instituciones financieras en el último mes.

