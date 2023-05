https://sputniknews.lat/20230510/adelantan-que-el-presidente-de-ecuador-ira-al-parlamento-a-defenderse-en-juicio-politico-1139300054.html

Adelantan que el presidente de Ecuador irá al Parlamento a defenderse en juicio político

QUITO (Sputnik) — El presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, acudirá a la Asamblea Nacional (Paramento unicameral) a defender su posición en el proceso de... 10.05.2023, Sputnik Mundo

Cucalón enfatizó que el mandatario intervendrá en la sesión plenaria que será convocada por el Legislativo, a pesar de considerar el proceso jurídicamente ilegítimo, por no estar basado en un informe de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Refirió que dicho informe, en el cual se recomendaba no enjuiciar políticamente al jefe de Estado, finalmente no fue tenido en cuenta para la votación que tuvo lugar el 9 de mayo en la sesión plenaria, y en la cual 88 legisladores de los 116 presentes aprobaron continuar el proceso. El ministro consideró, además, que el presidente Lasso le debe "un mensaje al pueblo ecuatoriano" y afirmó que eso es "lo que finalmente importa". Lasso es responsabilizado por presuntas irregularidades en un contrato rubricado entre la empresa estatal Flopec y Amazonas Tankers, para transportar crudo ecuatoriano y considerado lesivo para el Estado ecuatoriano, con pérdidas estimadas para el país en 6,1 millones de dólares. El presidente alega que dicho contrato fue firmado en 2018, dos años antes de tomar posesión de su cargo, en mayo de 2021. Sin embargo, en la sesión del martes 9 en la Asamblea Nacional, la legisladora Viviana Veloz presentó un contrato firmado en 2022 con dos cláusulas que consideró graves, una de las cuales obliga al Estado ecuatoriano a no suspenderlo. Una eventual sanción y destitución del jefe de Estado solo será posible con 92 votos de 137 integrantes del órgano parlamentario.

