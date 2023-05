https://sputniknews.lat/20230510/arabia-saudi-y-siria-anuncian-la-reapertura-de-sus-embajadas-en-las-respectivas-capitales-1139265654.html

Arabia Saudí y Siria anuncian la reapertura de sus embajadas en las respectivas capitales

Arabia Saudí y Siria anuncian la reapertura de sus embajadas en las respectivas capitales

DOHA/EL CAIRO (Sputnik) — Las misiones diplomáticas de Saudí Arabia en Damasco y de Siria en Riad reanudarán su labor tras la decisión de los países árabes de... 10.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-10T01:56+0000

2023-05-10T01:56+0000

2023-05-10T01:56+0000

internacional

arabia saudita

siria

liga árabe

damasco

el cairo

política

riad

guerra civil de siria

🌍 oriente medio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/0a/1139265491_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d2453d33729f7eddc381dd2b33d7c58.jpg

"Dados los lazos fraternales entre los pueblos del Reino de Arabia Saudí y la República Árabe Siria, el deseo de contribuir a las actividades panárabes y reforzar la seguridad y la estabilidad en la región, y dada la decisión adoptada en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Liga Árabe en El Cairo de restablecer la participación de Siria en la Liga, Arabia Saudí decidió reabrir su embajada en Siria", declaró el ente diplomático saudí en un comunicado en Twitter. Por su parte, una fuente de la Cancillería siria, citado por el canal de televisión Al Ikhbariya, comunicó que, "basándose en los profundos lazos y la pertenencia común" de ambos pueblos al mundo árabe y "encarnando las aspiraciones de los pueblos de los dos países y debido a la creencia de la República Árabe Siria en la importancia de fortalecer las relaciones bilaterales entre los Estados árabes para servir a la interacción árabe conjunta, la República Árabe Siria decidió reanudar la labor de su misión diplomática en el Reino de Arabia Saudí". El pasado 7 de mayo, los titulares de Exteriores de los países miembros de la Liga Árabe durante su reunión celebrada en El Cairo aprobaron la readmisión de Siria a la organización. Siria fue suspendida de la Liga Árabe en noviembre de 2011, varios meses después del estallido del conflicto armado en el país, entonces algunas naciones árabes retiraron a sus embajadores de Damasco. El Gobierno sirio respondió entonces que no aceptaba la decisión de los ministros árabes de suspender su participación en la organización panárabe, porque la consideraba ilegítima. Durante todo este tiempo, Siria, que es uno de los Estados fundadores de la Liga Árabe, no participó en el trabajo de la organización. A su vez, la Liga Árabe no participó en las negociaciones sobre la solución de la crisis en Siria, a pesar de que se trata de un país clave del mundo árabe. Siria vive desde marzo de 2011 un conflicto en el que las fuerzas gubernamentales se enfrentan a grupos armados de la oposición y a organizaciones terroristas. La solución del conflicto se busca en dos plataformas, la de Ginebra, bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas, y la de Astaná, con la mediación de Rusia, Turquía e Irán. Actualmente los esfuerzos se centran en la búsqueda de una solución política a la crisis siria y el retorno de los refugiados.

https://sputniknews.lat/20230507/la-cancilleria-rusa-subraya-que-moscu-saluda-retorno-de-damasco-a-la-liga-arabe-1139176893.html

https://sputniknews.lat/20230316/como-siria-anulo-los-planes-de-occidente-para-remover-a-asad-y-aislar-a-damasco-1136913320.html

arabia saudita

siria

damasco

el cairo

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

arabia saudita, siria, liga árabe, damasco, el cairo, política, riad, guerra civil de siria, 🌍 oriente medio