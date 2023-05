https://sputniknews.lat/20230510/desantis-los-carteles-mexicanos-tienen-mas-que-decir-sobre-la-frontera-sur-que-nuestro-gobierno-1139299465.html

DeSantis: "Los cárteles mexicanos tienen más que decir sobre la frontera sur que nuestro Gobierno"

El gobernador de Florida hizo tales declaraciones este miércoles 10 de mayo durante la firma de nueva legislación que endurece las penas contra la migración... 10.05.2023, Sputnik Mundo

DeSantis, quien es uno de los precandidatos para la nominación republicana rumbo a las elecciones presidenciales del 2024, criticó duramente al mandatario Joe Biden en el evento que se realizó en la ciudad de Jacksonville, Florida. El gobernador acusó a Biden de no atender la inmigración ilegal y entregarle la frontera sur a los cárteles mexicanos.Y añadió: "¿Dónde está la energía de este presidente? ¿Dónde está su vigor? ¿Dónde está su compromiso con la causa? Simplemente está sentado sin hacer nada importante o nada notable ,mientras el pueblo estadounidense sufre. Simplemente no existe el estado de derecho. Se ha tirado por la ventana".El texto antimigratorio presentado por DeSantis, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, establece que las empresas con más de 25 empleados deberán utilizar el programa E-Verify, un sistema para comprobar el estatus migratorio de las personas a las que quieran contratar.Además, la ley obligará a los hospitales que aceptan el seguro público Medicaid a recabar datos sobre el estatus migratorio de los pacientes que sean ingresados para su atención. Por otra parte, el transporte de personas sin documentos desde otro estado hacia Florida será tipificado como un delito con una posible pena de hasta 15 años de cárcel, establece el proyecto de DeSantis.Además, la nueva normativa decreta que Florida no reconocerá más licencias de conducir emitidas por otros estados del país a personas que no tengan su situación migratoria regularizada, además de que prohíbe que se continúen financiando programas locales que entregan documentos de identidad a migrantes ilegales.La ley también incluye 12 millones de dólares de fondos públicos para trasladar a migrantes a otros estados, una estrategia comenzada el año pasado por DeSantis y otros gobernadores republicanos, y que ha recibido diversas críticas.DeSantis, por su parte, ha defendido el accionar, incluso durante la conferencia de este miércoles 10 de mayo, señalando que los residentes de la exclusiva Martha's Vineyard se quejaron cuando Florida envió 50 inmigrantes a la isla argumentando que no tenían los recursos para encargarse de ellos. "Bueno, miren algunos de estos otros lugares. Están recibiendo miles de personas que vienen ilegalmente y, sin embargo, se supone que deben sonreír y soportarlo", dijo.

