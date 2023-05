https://sputniknews.lat/20230510/ecuador-lasso-esta-a-4-votos-de-la-destitucion-presidencial-1139297694.html

Ecuador: "Lasso está a 4 votos de la destitución presidencial"

Ecuador: "Lasso está a 4 votos de la destitución presidencial"

Avanza el juicio político contra el mandatario sudamericano, quien intenta aferrarse en el poder a pocos días de cumplir dos años de mandato.

2023-05-10T22:05+0000

2023-05-10T22:05+0000

2023-05-10T22:05+0000

telescopio

guillermo lasso

oswaldo moreno

ecuador

guayaquil

política

seguridad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/0a/1139297538_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_5bef38d9fbab0d4df402fc9e277a9695.jpg

Ecuador: "Lasso está a 4 votos de la destitución presidencial" Ecuador: "Lasso está a 4 votos de la destitución presidencial"

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, mantiene su postura de inocencia frente a las acusaciones en su contra por el supuesto delito de peculado. El mandatario prepara su defensa ante el Parlamento con el objetivo de sobrevivir y mantenerse al frente del poder.La decisión de la Asamblea Nacional de avanzar en el juicio político contra el mandatario —tomada por mayoría este martes 9 de mayo— forma parte de un proceso que cerrará con una moción de censura y destitución que requiere de 92 votos."Esto es como un accidente de avión. Cuando la nave se cae, no se estrella ese día. Una serie de eventos hace que se precipite a tierra. Y con Lasso pasa lo mismo: hay antecedentes, y lo que llamo síntomas, que crearon este escenario y provocaron lo que estamos viendo", dijo a Telescopio el analista político ecuatoriano Oswaldo Moreno, consultor político especializado en estrategia y diseño de campañas,"Lasso no supo liderar el proceso de transición para salir del correísmo y no está a la altura de las circunstancias históricas para efectos de poder encabezar un proyecto nacional", agregó.¿Qué camino tomará Lasso en caso de abandonar el mandato: la renuncia, la sucesión presidencial o la denominada muerte cruzada?Sus declaraciones hablan de esta última opción, que implica disolver el Parlamento y llamar a elecciones anticipadas.La oposición lo acusa de peculado —malversación de fondos públicos— por supuestamente conocer los actos ilícitos de funcionarios que otorgaron a terceros de forma fraudulenta varios contratos de transporte de petróleo, el principal activo del país.En febrero, los comicios locales y un referendo convocado por el Gobierno reflejaron la falta de apoyo al mandatario y el crecimiento del correísmo."A partir de la consulta popular el presidente debió renunciar ante el resultado adverso", sostuvo el entrevistado.La severa crisis política, migratoria y de seguridad también marcan el Ejecutivo de Lasso, que el 24 de mayo cumplirá dos años de presidencia."La crisis de seguridad es calamitosa. Guayaquil es hoy más peligrosa que en la época de los incendios y los piratas", destacó Moreno.La iniciativa de llevar al mandatario a juicio político llegó a la Corte Constitucional de Ecuador después de pasar por varias instancias en la Asamblea.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

ecuador

guayaquil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ecuador, guillermo lasso, juicio político