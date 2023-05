https://sputniknews.lat/20230510/el-congreso-de-eeuu-constata-que-la-familia-biden-recibia-millones-de-dolares-desde-el-extranjero-1139289515.html

El Congreso de EEUU constata que la familia Biden recibía millones de dólares desde el extranjero

Una investigación del Congreso revela que la familia Biden y sus socios comerciales crearon más de 20 empresas y recibieron más de 10 millones de dólares de... 10.05.2023, Sputnik Mundo

"Quiero que quede claro que estamos investigando los turbios negocios del presidente Biden y su familia, que se aprovechan del cargo público de Joe Biden y ponen en peligro la seguridad nacional de nuestro país", declaró el presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, James Comer, a su vez representante republicano de Kentucky.En un comunicado de prensa, emitido el 10 de mayo, Comer aseguró que una de las fuentes de fondos para los parientes del presidente eran supuestamente "ciudadanos chinos y empresas con importantes vínculos con la inteligencia china y del Partido Comunista de China" que ocultaban los pagos "bajo capas de sociedades de responsabilidad limitada".El parlamentario Comer también señaló que varios miembros de la familia de Biden aceptaron dinero desde China después de que los fondos pasaran por la cuenta de un apoderado. En cuanto al hijo del hoy mandatario, Hunter Biden, "recibió dinero directamente en la cuenta de su empresa desde una entidad controlada por chinos", subrayó el político.Preguntado sobre si podría demostrar en última instancia su tesis principal, Comer respondió: "No creo que alguién en Estados Unidos considere una mera coincidencia que nueve miembros de la familia Biden recibieran dinero."El informe de la comisión del Comité justifica la investigación con el hecho de que el presidente, dado que no está obligado a presentar declaraciones de la situación financiera de sus familiares directos, podría haber hecho declaraciones engañosas sobre el origen de los ingresos de su familia.La comisión informó que seguiría rastreando los registros bancarios y continuará investigando la trama de la familia Biden a medida que vaya creciendo.El propio jefe del ejecutivo federal ha declarado en repetidas ocasiones que desconoce los negocios de sus familiares, pero confía en que no hayan infringido la ley.

