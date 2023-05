https://sputniknews.lat/20230510/entre-patrias-venezuela-y-chile-abordan-la-situacion-de-miles-de-migrantes-1139297077.html

Entre patrias: Venezuela y Chile abordan la situación de miles de migrantes

Entre patrias: Venezuela y Chile abordan la situación de miles de migrantes

Una delegación del Gobierno de Gabriel Boric viajó a Caracas en un intento de solucionar la crisis migratoria en el norte del país. En otro orden, continúan las repercusiones en Ecuador por el juicio político al presidente Guillermo Lasso. Estas y más noticias en 'En órbita'.

2023-05-10T22:00+0000

2023-05-10T22:00+0000

2023-05-10T22:00+0000

en órbita

guillermo lasso

📰 juicio político contra guillermo lasso

gabriel boric

venezuela

chile

caracas

turquía

📰 terremoto en turquía y siria (2023)

parlamento de turquía

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/0a/1139298710_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_25e777cd973459fe03fcfb1792af5fb7.jpg

Entre patrias: Venezuela y Chile abordan la situación de miles de migrantes Entre patrias: Venezuela y Chile abordan la situación de miles de migrantes

La crisis migratoria en el norte de Chile ha generado problemas en el país. Políticos y parte de la ciudadanía vinculan la situación con el sostenido aumento de la inseguridad a nivel nacional.Analistas también relacionan la crisis con el fracaso del oficialismo en las elecciones del domingo 7 para los miembros del Consejo Constitucional, encargados de liderar la redacción de una nueva carta magna.Una delegación del Gobierno de Gabriel Boric viajó a Venezuela con el fin de gestionar nuevos vuelos humanitarios para repatriar migrantes, anunció el canciller chileno Alberto van Klaveren.El nudo está en el paso fronterizo de Chacalluta, donde cientos de migrantes no pueden cruzar hacia Perú al no contar con su documentación.A criterio del entrevistado, "cuando hay problemas internos en los países, se focalizan las responsabilidades en los migrantes con el fin de liberar tensiones desde el punto de vista político y social", opinó Zamora."El Ejecutivo chileno busca un espacio que le genere, de cara a la opinión pública nacional, fortalezas en cuestión de derechos humanos y solidaridad", agregó.El vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe también se refirió al plan Vuelta a la Patria impulsado por el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro.El domingo 7 de mayo, Caracas repatrió, en vuelo privado, a 115 connacionales desde Arica (norte de Chile) en el marco de ese programa."El Ejecutivo ha intentado tender puentes a los compatriotas que buscan retornar. No solo se les da pasajes, sino que se les busca apoyar en su reinserción", indicó el entrevistado.De acuerdo con Zamora, el asunto de los migrantes ilegales “seguirá en la palestra al menos en los próximos meses. Esto a raíz que diversos actores buscarán sacarle rédito político y electoral en próximos contextos del continente".En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— las repercusiones en Ecuador luego de que el Parlamento aprobara avanzar con el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por un caso de corrupción."La suerte del presidente permanece en vilo", dijo a En órbita el analista político ecuatoriano Edison Pérez.En otro orden, Turquía denunció la injerencia de EEUU en las próximas elecciones presidenciales del domingo 14 de mayo.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

venezuela

chile

caracas

turquía

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

venezuela, chile, gabriel boric, ecuador, guillermo lasso, crisis migratoria en chile, crisis migratoria, turquía, elecciones en turquía, erdogan