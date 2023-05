https://sputniknews.lat/20230510/estas-son-las-10-ciudades-mexicanas-con-la-mejor-calidad-de-vida--1139254797.html

Estas son las 10 ciudades mexicanas con la mejor calidad de vida

Estas son las 10 ciudades mexicanas con la mejor calidad de vida

Mérida, San Luis Potosí, Querétaro y la Ciudad de México son algunas de las principales ciudades mexicanas con la mejor calidad de vida en el país...

El ICU 2022 es una herramienta para medir y entender los factores que hacen a una ciudad atractiva para el talento y la inversión. El índice evalúa las condiciones de 66 urbes mexicanas, tomando en cuenta subindicadores como derecho, medio ambiente, sociedad y sistema político, entre otros. En ese sentido, el subíndice de sociedad mide la calidad de vida de los habitantes a través de tres áreas: educación, salud e inclusión, a partir de las que devuelve un panorama general de las oportunidades que hay en cada estado y las condiciones de bienestar de la ciudadanía. La medición parte de indicadores de cobertura educativa, oferta médica y servicios de salud, además de condiciones socioeconómicas como pobreza y desigualdad. Esto porque, según el IMCO, cuando una "ciudad ofrece mejores oportunidades de progreso y movilidad social ascendente para toda su población es mucho más atractiva para el talento y las inversiones". Así, estas son las 10 urbes mejor evaluadas por el centro de investigación en cuanto a la calidad de vida de la que gozan sus habitantes.MéridaEn el estado de Yucatán (sureste), Mérida es la ciudad con la mejor calidad de vida en México, de acuerdo con el ICU 2022. En esta localidad existe una de las mejores coberturas educativas del país, con siete de cada 10 menores en la escuela. San Luis PotosíEsta ciudad al centro de México ocupa el segundo puesto de las ciudades con mejor calidad de vida. Según el IMCO, la población potosina posee un buen grado de escolaridad, mientras que la brecha de género es reducida y hay pocas personas por debajo de la línea de bienestar, junto a una baja mortalidad infantil. QuerétaroQuerétaro, también en el centro de México pero localizada al sur de San Luis Potosí, posee una alta cobertura educativa y es la segunda ciudad a nivel nacional con menor tasa de personas por debajo de la línea del bienestar. En cuanto al grado de escolaridad elevado y personas socialmente responsables, igualmente obtuvo buena calificación. Ciudad de México y área metropolitana El área metropolitana del Valle de México ocupa la cuarta posición en el listado de las 10 ciudades con mejor calidad de vida, según este análisis. La razón es porque la brecha salarial de género y de estudios es corta. Asimismo, alcanza esta posición por su cobertura educativa y población con mayor grado de escolaridad. ChihuahuaUbicada en el norte del país latinoamericano, Chihuahua tiene una de las mejores tasas de cobertura educativa y escolaridad en todo el país. Además posee una cantidad considerable de empresas socialmente responsables y se encuentra en un nivel bajo de personas bajo el umbral del bienestar. Por si fuera poco, es una de las localidades con mayor accesibilidad de las mujeres a la educación. Guadalajara La zona metropolitana de Guadalajara, en el oeste de México, ocupa el puesto número seis del listado debido a que mantiene niveles aceptables en todos los indicadores. Sus coberturas de educación y servicios de salud, así, son muy buenas, mientras que las brechas de género, igualdad e ingresos son moderadas.SaltilloSe trata de la capital y ciudad más poblada de Coahuila, en el norte, y también obtuvo buenas calificaciones en todos los aspectos que fueron calificados. Así, tiene buena cobertura en servicios educativos y acceso a ofertas médicas. Con todo, no es de las mejores ciudades en cuestión de equidad de género, ya que pocas mujeres trabajan y estudian. Aguascalientes En la zona central de México, Aguascalientes obtuvo calificaciones equilibradas en todos los rubros. Con una tasa de cobertura de salud y educativa aceptable, esta ciudad ocupa el puesto número ocho del listado. En cuanto al acceso de las mujeres a la educación, el 11% de ellas no acude a la escuela. Monterrey La capital de Nuevo León, en el norte, tiene una tasa muy baja de personas por debajo de la línea del bienestar. Asimismo mantiene buenas evaluaciones en cuanto a acceso a la educación y grado máximo de escolaridad. No obstante, no cuenta con buena cobertura en servicios de salud. Tijuana La ciudad fronteriza de Tijuana, ubicada en el estado de Baja California y en estructura conurbada con San Diego, California, es la que obtuvo la tasa más baja de personas por debajo de la línea del bienestar. Su cobertura de educación es aceptable, aunque el acceso a los servicios de salud es de los más pobres del ranking.

