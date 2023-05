https://sputniknews.lat/20230510/guatemala-indignacion-por-el-aumento-de-presos-politicos-a-poco-de-las-elecciones-1139274999.html

Guatemala: indignación por el aumento de presos políticos a poco de las elecciones

El clima electoral en la previa de las elecciones generales en Guatemala está signado por por la inestabilidad democrática, particularmente por el reciente aumento de la cantidad de presos políticos. Desde hace décadas, "sectores económicos y políticos han ido gradualmente cooptando las instituciones hasta lo que tenemos en el día de hoy", expresó Solórzano Foppa, madre del preso político Juan Francisco Foppa.En términos históricos, "Guatemala es el país con mayor número de detenidos desaparecidos entre las décadas 60 y 90 en América Latina, alcanzando los 45.000", indicó. Ahora, "hablar de presos políticos es una novedad en el país, ya que sólo habíamos tenido secuestrados desaparecidos", expresó. Últimamente, la persecución política se ha dado contra jueces y fiscales. En lo que concierne a su hijo, "ahora es también contra abogados, ya que Juan Francisco fue abogado defensor de otro preso político", sostuvo.Gobierno guatemalteco cuestionado por persecución políticaEn este marco, durante los tiempos en los que ejerció como superintendente tributario, "la gran amenaza de Foppa fue que comenzó a cobrarles impuestos a los grandes poderes económicos", indicó. Luego de ello, "como se atrevió a cuestionar las acusaciones que hacen estos grupos, ahora lo han convertido en preso político, tras lo cual hay una enorme indignación en el gremio de los abogados", dijo. En este sentido, "advierten que Foppa está preso por ser defensor de un preso político", concluyó.Kiev oficia como plataforma de las hostilidades de Occidente contra MoscúHoy el conflicto tiene más que ver con una "confrontación directa de la OTAN frente a Rusia", afirmó a Sputnik el analista venezolano Sergio Rodríguez Gelfenstein.La declaración de las autoridades ucranianas sobre su disposición a "matar rusos en todo el mundo" demuestra que Kiev se convirtió no solo en patrocinador, sino en organizador directo de actos terroristas, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. En este marco, "el conflicto hoy es más internacional que bilateral", dijo Rodriguez Gelfenstein.Se comienzan a ver manifestaciones como aquellas de los jefes militares de los países de la OTAN, "quienes afirman que sus arsenales se están quedando vacíos y que no tienen posibilidades de seguir apoyando a Ucrania", expresó. Por lo tanto, "el tema es cómo EEUU busca una salida elegante al conflicto que no lo afecte ante su propia opinión pública", indicó. Ante la constatación muy evidente de que Ucrania no va a poder ganar la guerra, "por lo menos intentan lograr algo en la mesa de las negociaciones", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre la incidencia de la cooperación en materia de bioeconomía para la configuración de bienes públicos globales.Música tradicional uruguayaEn el cierre cultural de M24 nos contactamos con July Urse, con quien dialogamos sobre su carrera musical en el folclore uruguayo.

