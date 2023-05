Moscú espera pasos de Ereván relativos al despliegue de una misión de la OTSC en Armenia

https://sputniknews.lat/20230510/moscu-espera-pasos-de-erevan-relativos-al-despliegue-de-una-mision-de-la-otsc-en-armenia-1139284120.html

MOSCÚ (Sputnik) — Moscú espera por los pasos de Ereván para resolver el tema del despliegue de una misión de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva... 10.05.2023, Sputnik Mundo

"Estamos esperando las iniciativas de los socios armenios para reanudar la labor relativa al despliegue, en el territorio de Armenia, de una misión de la OTSC y a otras medidas de ayuda a nuestro aliado. La parte rusa está preparada para acometer este trabajo, como lo hemos dicho en más de una ocasión", afirmó durante una sesión informativa para los medios. El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, anunció en abril pasado la disposición de Ereván para desplegar en el país una misión de la OTSC en la frontera con Azerbaiyán. Anteriormente, el canciller armenio, Ararat Mirzoyán, al ofrecer una rueda de prensa junto con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, anunció que Ereván no se niega a tener una misión de la OTSC en la frontera con Azerbaiyán. Fundada en 1992, la OTSC incluye a Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán. Armenia y Azerbaiyán mantienen una disputa por Nagorno Karabaj desde que ese territorio, de población mayoritariamente armenia, decidió separarse en 1988 de la entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán. La situación en PakistánAsimismo, la portavoz de la Cancillería rusa declaró que Rusia confía en que la situación en Pakistán, sumergido en olas de protesta masivas tras el arresto del ex primer ministro (2018-2022) y líder del Movimiento por la Justicia de Pakistán (Pakistán Tehreek-e-Insaf, o PTI), Imran Jan, se normalice pronto.Rusia, indicó, sigue de cerca la situación en Pakistán e insta a "todas las partes a resolver los desacuerdos por métodos pacíficos".Miles de personas salieron a las calles para protestar por el arresto de Jan el pasado 9 de mayo en la sala del Tribunal Superior de Islamabad, adonde llegó para solicitar libertad bajo fianza en relación con varios expedientes abiertos en su contra.De acuerdo con el periódico Dawn, las protestas han dejado hasta el momento tres fallecidos y 27 heridos en la ciudad, así como más de 1.050 detenidos en todo el país.El ex primer ministro, junto con su esposa Bushra Bibi y otros líderes del PTI, enfrentan una investigación relacionada con un presunto desfalco de 50.000 millones de rupias pakistaníes (unos 240 millones de dólares al cambio actual) como resultado de un acuerdo entre el Gobierno de Jan y un magnate inmobiliario.También se les acusa de obtener beneficios indebidos en forma de unas 23 hectáreas de tierra en un distrito de la provincia de Punyab, la zona centro-este del país, para establecer la Universidad Al Qadir.

