Qué hay detrás de la crisis de Pachakutik, el partido indígena de Ecuador

El partido político Pachakutik —que concentra al movimiento indígena en Ecuador— atraviesa una crisis interna que lo obliga a repetir sus propias elecciones internas luego de que un sector fuera acusado de alterar el registro electoral y promover actos de violencia para beneficiar a un candidato en la instancia electoral del 29 de abril.El Tribunal Electoral Nacional (TEN) del propio movimiento convocó a nuevas elecciones en un plazo máximo de 10 días, que se desarrollarán en la localidad de Puyo, en la provincia de Pastaza —misma localidad que la elección anterior— tras anunciar que no hubo garantías suficientes en el proceso del día 29.Para el TEN existieron "actos de intromisión, irrespeto, violación a los principios democráticos en las instalaciones" donde transcurría la votación, que afectaron a "la mayoría de las juntas receptoras de votos".La decisión fue tomada luego de admitir una impugnación presentada por la candidata a la segunda subcoordinación nacional por la lista B —que apoya a la candidata a la coordinación nacional Cecilia Velasque— , Bomnyth Palmira Paredes Llori.La dirigente denunció que en las elecciones realizadas el 29 de abril en Puyo, "existieron actos autoritarios por parte del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza.Iza respaldaba al dirigente Guillermo Churuchumbi, quien finalmente resultó ganador en los comicios impugnados. De hecho, la Conaie defendió la legitimidad del proceso y rechazó la decisión de volver a realizarlas.Paredes Llori aseguró que Iza "solicitó la alteración del registro electoral en seis provincias, dando indicaciones a los miembros de las juntas receptoras del voto para que incluyan a otras personas que no estaban contempladas en el padrón electoral".Además, indicó que se perpetraron actos violentos en los recintos donde transcurría la votación con el objetivo de beneficiar a un candidato. Como consecuencia, varias personas resultaron lesionadas y se registraron daños materiales a bienes inmuebles del lugar.El movimiento indígena, por su parte, respaldó a Churuchumbi al frente de la coordinación nacional del partido, y aseguró que "esa decisión debe respetarse, por ser legal y legítima", mediante un comunicado.Además, la organización liderada por Iza acusó a los dirigentes Cecilia Velasque, Jessica Castillo, Rafael Lucero y Leonardo Meneses de no aceptar la derrota, "creerse dueños del partido por más de una década" y promover la división dentro del partido.La crisis al interior del partido se da en medio del proceso del juicio político contra el presidente Lasso. El esfuerzo logró avanzar en la Asamblea Nacional al conseguir, el 9 de mayo, los 88 votos necesarios para habilitar el juicio, gracias a que los parlamentarios del partido accedieron a votar.Los apoyos que daría el partido generaron gran especulación en la esfera política del país, y en el propio Pachakutik, que exigió a sus miembros una posición firme en el marco de acusaciones de intentos de compra de votos por parte del oficialismo.

