Arce alcanzó la mitad de su mandato y contempla el uso de yuanes para levantar la economía boliviana

El presidente Luis Arce cruzó la mitad de su mandato y dio un discurso al pueblo boliviano con su balance de los últimos dos años y medio, así como la perspectiva de lo que resta hacer hasta 2025.Arce afirmó que la economía de Bolivia avanza pese a las acciones "de adentro y de afuera" para que su Gobierno fracase. Resaltó que el país comenzó a realizar transacciones económicas con China por medio de yuanes, como una manera de dejar atrás la dependencia hacia el dólar de Estados Unidos.El expresidente Evo Morales (2006-2019) se manifestó en apoyo al Gobierno de Arce, quien fuera ministro de Economía durante todo su mandato, salvo en 2018 cuando el actual mandatario tuvo que enfrentar un problema de salud. Asimismo, el actual presidente del Movimiento al Socialismo (MAS) le solicitó coordinar la realización de una cumbre social en la cual se determinen las próximas políticas nacionales.Sputnik conversó con el asambleísta del MAS por Cochabamba Sergio de la Zerda y el analista político Mario Adett Zamora, de Santa Cruz de la Sierra (unos 860 kilómetros al oriente de La Paz), quienes compartieron sus miradas sobre el camino que lleva el Estado Plurinacional.Un mensaje de calmaEl mensaje del presidente fue transmitido por el canal estatal Bolivia TV y por sus redes sociales. Allí el ejecutivo dejó en claro su posicionamiento frente a la escasez de dólares que pone en riesgo el andamiaje económico construido desde cuando era ministro de Morales.Arce se refirió a los desafíos para la economía nacional que significaron la pandemia de COVID-19 y el conflicto en Ucrania, cuyos efectos más importantes, señaló el mandatario, "fueron la elevación de precios del petróleo, incremento de precios de alimentos y otros en la gran mayoría de los países, dificultades en la cadena de suministros y la elevación de las tasas de interés especialmente en los países llamados desarrollados".El presidente reconoció que "Bolivia, como algunos países de la región, enfrenta problemas de liquidez del dólar estadounidense". Pero a partir de la reciente aprobación de la Ley del Oro "y otras medidas que estamos asumiendo, los iremos superando paulatinamente".En este sentido, destacó que "varios países, entre ellos Argentina, Brasil, países árabes y otros, ya están acordando con China, principal proveedor de manufacturas en el mundo, transar en yuanes chinos antes que en dólares estadounidenses"."Estamos avanzando, pese a quienes, desde afuera y desde adentro, intentan posicionar la idea de crisis económica, pese a quienes quieren sembrar incertidumbre y generar inestabilidad", agregó.Luces y sombrasEl asambleísta De la Zerda consideró positiva la política del Gobierno para enfrentar la pandemia de COVID-19, que no había recibido atención adecuada durante la presidencia de facto de Jeanine Áñez (2019-2020).A partir de la asunción de Arce, "el coronavirus fue prácticamente derrotado con la llegada de vacunas y pruebas masivas, aplicadas hasta ahora de manera gratuita". Mediante la inoculación de más de 15 millones de dosis anticovid se bajó la tasa de letalidad del 6,2% en la primera ola a 0,1% en la sexta.De la Zerda remarcó los logros económicos del Gobierno, fundamentalmente el control de la inflación, que es del 2,2%: "es bueno para las familias bolivianas, porque no se han encarecido los productos de primera necesidad, como sí ha pasado en otros países".En su mensaje, Arce subrayó que la inflación durante 2022 fue del 3,1%, "una de las más bajas del mundo".Como contraparte, el asambleísta observó que "la inversión pública no ha sido mejorada como se hubiera podido. Nuestro expresidente Evo dejó en 2019 una inversión pública programada de 9.000 millones de dólares, que eran clave en la dinamización de la economía, a nivel macro como micro".Actualmente, "esta cifra no llega ni a la mitad. Pienso que se podría hacer más", juzgó.En sintonía con el expresidente Morales, evaluó que "hace falta una Cumbre Nacional que defina los avances económicos que se van a dar". A partir de las propuestas de organizaciones sociales y otros sectores "se debe generar consenso y unanimidad, primero en torno a nuestro movimiento político".También comentó que "los créditos internacionales que el país deba contraer tienen que contar con un consenso político, del cual necesariamente debe participar la dirección del MAS".A futuro, el asambleísta se mostró esperanzado en que "nuestro presidente consolide esta política de industrialización para la sustitución de importaciones, que es también una continuidad de lo que ha establecido el expresidente Evo". Entre otras políticas adecuadas, mencionó el avance en la industrialización del litio.En su mensaje, Arce destacó: "en 2021 el crecimiento de nuestra economía superó el 6%. En la gestión 2022 alcanzó el 3,5%".Una mirada desde el orienteAdett Zamora, abogado y analista político, tiene su base en Santa Cruz, el departamento más grande de Bolivia en superficie, en población y en relevancia económica. También es un territorio tradicionalmente adverso a los gobiernos del MAS."La mitad de mandato del señor presidente ha sido una decepción para el pueblo boliviano", sintetizó el analista. Consideró que esto se debe "a que Arce mantiene la polarización instalada en el gobierno anterior. Esto le ha hecho y hace mucho daño a Bolivia".Evaluó que a partir de la instauración del modelo de Gobierno "socialista, a medida que pasan los años hay un desincentivo hacia el productor agropecuario, en Santa Cruz sobre todo, donde se quiere normalizar una economía que es informal en el 80%".Según Adett Zamora, "en medio de la pelea entre el señor Morales con Arce por ver quién es candidato para 2025, hay una oposición completamente débil y un pueblo que se siente abandonado por autoridades nacionales, departamentales y municipales".El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, está preso desde finales de 2022 en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, por su supuesta participación en el golpe de Estado de 2019, que llevó a Evo Morales a exiliarse en México por asistencia del mandatario Andrés Manuel López Obrador.Adett Zamora apuntó hacia "la gente que maneja Santa Cruz, porque después de casi cinco meses de detención se han ido olvidando de la presencia del señor Camacho", quien sigue gobernando desde la cárcel, lo cual no sería efectivo.

