"Caída lenta" del dominio del dólar: los BRICS debatirán "con cautela" creación de una moneda común

Las subidas de los tipos de interés en EEUU y los conflictos geopolíticos dispararon el valor de la divisa estadounidense y de todas las materias primas que cotizan en ella en detrimento de la mayoría de los mercados emergentes. Esto impulsó la búsqueda de alternativas al dólar como moneda de intercambio mundial.Por esta razón, el bloque BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, busca adoptar su propia moneda. Es probable que la cuestión figure en el orden del día de una reunión de jefes de Estado de estas naciones que se celebrará en Johannesburgo el 22 de agosto.Agregó que sin pretender adelantarse a las discusiones "no creo que debamos dar siempre por hecho que la idea funcionará porque la economía es muy difícil y hay que tener en cuenta a todos los países, especialmente en una situación de bajo crecimiento cuando se está saliendo de crisis". El debate sobre una moneda común para el bloque fue generado por los BRICS y otras naciones que se preguntan por qué no pueden utilizar sus propias monedas en lugar del dólar estadounidense para comerciar, subrayó Pandor.Debates sobre la creación de un banco central únicoCualquier avance hacia la creación de una única forma de moneda de curso legal estimularía otros debates sobre la creación de un banco central único y su ubicación, afirmó el gobernador del Banco de la Reserva de Sudáfrica, Lesetja Kganyago."Para que la zona euro llegara a eso, tuvieron que establecer un tratado en el que todos los demás países tenían que renunciar a sus monedas", precisó.Según Ziad Daoud, economista jefe de mercados emergentes de Bloomberg Economics, el crecimiento de las economías en desarrollo implica una "caída lenta" del predominio del dólar. EEUU y la UE suelen utilizar sus monedas como arma comercial para castigar a los países que no siguen el rumbo de la política que fue definida por Occidente, esto provoca el impulso a la desdolarización en las circunstancias actuales, señaló a Sputnik Chris Devonshire-Ellis, presidente de Dezan Shira&Associates.Las economías asiáticas, así como varios países africanos dependen menos del dólar que en el pasado reciente, notó a su vez el profesor de macroeconomía y economía monetaria en la Universidad de Friburgo (Suiza), Sergio Rossi.En ese sentido, la desdolarización se está convirtiendo en una tendencia, ya que la moneda de reserva mundial está perdiendo rápidamente su brillo. Moscú adoptó el yuan como moneda de reserva y se comprometió a utilizar los medios de pago chinos "entre Rusia y los países de Asia, África y América Latina". Además, China y Brasil llegaron recientemente a un acuerdo para realizar transacciones comerciales y financieras en sus monedas nacionales, intercambiando yuanes por reales.Al mismo tiempo, un número creciente de países, especialmente en el Sur Global, se está separando del dólar estadounidense por varias razones, entre ellas la agresiva guerra económica y comercial del país angloparlante.Los BRICS representan más del 40% de la población mundial y casi un tercio de la producción económica mundial, lo que los convierte en uno de los bloques económicos más importantes del mundo. Otras naciones, entre ellas Arabia Saudita e Irán, manifestaron su interés por unirse a sus filas. Las naciones BRICS superaron a las economías del Grupo de los Siete (G7) en 2020, según la medida de paridad de poder adquisitivo, y en 2022 eran un 4% mayores. El FMI prevé que esa diferencia aumente aún más esta década, aunque el G7 mantenga su ventaja cuando se mide utilizando los tipos de cambio de mercado.

