https://sputniknews.lat/20230511/candidato-a-intendente-en-provincia-argentina-no-queremos-estar-condicionados-por-la-otan-1139353369.html

Candidato a intendente en provincia argentina: "no queremos estar condicionados por la OTAN"

Candidato a intendente en provincia argentina: "no queremos estar condicionados por la OTAN"

El 14 de mayo será un día electoral, tanto en varias provincias de Argentina, donde se votará por Gobernador, como también en Turquía, donde se votará a... 11.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-11T22:34+0000

2023-05-11T22:34+0000

2023-05-11T22:34+0000

cara o ceca

inflación

argentina

elecciones

provincias

elecciones presidenciales de turquía (2023)

turquía

recep tayyip erdogan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/0b/1139353213_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_828b0c46b0e61eef3d3f8b117912fe10.png

Candidato a intendente en provincia argentina: “no queremos estar condicionados por la OTAN” Candidato a intendente en provincia argentina: “no queremos estar condicionados por la OTAN”

El próximo domingo se celebrarán elecciones en las provincias de Salta, La Pampa y Tierra del Fuego. La Corte Suprema decidió suspender los comicios por irregularidades en las fórmulas oficialistas a la Gobernación en Tucumán y San Juan, solo en esta última se llevarán a cabo parcialmente, sin la opción de Gobernador.En las tres provincias donde se votará Gobernador, los actuales mandatarios buscarán su reelección, pero también se elegirán legisladores, intendentes y concejales municipales.En Cara o Ceca, hablamos con Moisés Solorza, uno de los protagonistas, ya que es candidato a Intendente de Río Grande en Tierra del Fuego por Compromiso Federal.Al explicar los lineamientos de su partido de cara a las urnas, defendió la protección a la producción industrial local y criticó a la oposición."Si no existieran incentivos para que esté el polo tecnológico, se llevaría a un despoblamiento de la isla grande, por el clima hostil. Esto es una medida que boicotea la embajada norteamericana", agregó.Por eso, hizo hincapié en que no se "puede permitir que potencias extranjeras frenen el desarrollo del país con potencias extranjeras como China o Rusia. No queremos estar condicionados por la OTAN".En relación con las elecciones nacionales, dijo que apoyará una candidatura de Cristina Kirchner. "Es la más representante del pueblo peronista. Ella ha cometido errores, como ir a pagarle al Fondo Monetario sin revisar la deuda y ordenar una auditoría. Ella tiene las herramientas para dirigir el país, y debería hacerlo junto a Alberto Rodriguez Saá, que gobierna una provincia modelo como San Luis".Turquía, a la espera de unas elecciones reñidasDel otro lado del mundo, este domingo también habrá elecciones en Turquía.Tres políticos competirán por la presidencia turca. Recep Tayyip Erdogan, actual presidente se presenta como único candidato de la Alianza Popular, Kemal Kiliçdaroglu. del Partido Republicano del Pueblo y Sinan Ogan del bloque Ata Ittifaki.Erdogan ha ganado todas las elecciones y referéndums desde que ascendió al poder en 2002, pero esta vez se enfrentará a una oposición unida por primera vez, encabezada por Kiliçdaroglu.María Constanza Costa, politóloga y periodista de internacionales, sostuvo en Cara o Ceca que estas son unas elecciones históricas, porque el frente opositor está aglutinado en función del rechazo a la figura de Erdogan y tiene el apoyo del partido pro kurdo”."La inflación ya debe alcanzar el 100% y la mayor preocupación por el deterioro del salario, en especial por el aumento de los alimentos, agregó".Finalmente, hizo referencia al tema de los refugiados. "El tema de los refugiados ha sido un tema de la campaña. La oposición promete devolverlos a Siria. Pero Erdogan los protegió y les dio cobijo cuando se generaban protestas en contra. Esto siempre fue un mecanismo para presionar a la Unión Europea".

argentina

turquía

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

inflación, argentina, elecciones, provincias, elecciones presidenciales de turquía (2023), turquía, recep tayyip erdogan, аудио