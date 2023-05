https://sputniknews.lat/20230511/el-tribunal-supremo-de-pakistan-ordena-la-liberacion-inmediata-de-imran-jan-1139331052.html

El Tribunal Supremo de Pakistán ordena la liberación inmediata de Imran Jan

El Tribunal Supremo de Pakistán ordena la liberación inmediata de Imran Jan

NUEVA DELHI (Sputnik) — El Tribunal Supremo de Pakistán ordenó a las autoridades del país que liberaran de inmediato al ex primer ministro del país, Imran Jan... 11.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-11T15:28+0000

2023-05-11T15:28+0000

2023-05-11T15:42+0000

internacional

imran jan

pakistán

🌍 oriente medio

📰 arresto del ex primer ministro pakistaní imran jan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/0b/1139330892_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab23550abf97dc107429126dcc337148.jpg

Jan fue arrestado el 9 de mayo en la sala del Tribunal Superior de Islamabad, adonde llegó para solicitar la libertad bajo fianza en relación con varios expedientes abiertos en su contra. Pese a su petición de liberar de inmediato al político, el Tribunal Supremo de Pakistán no permitió que el ex primer ministro se fuera a casa, por el contrario, le propuso pasar la noche en una casa de huéspedes, para comparecer el viernes ante el Tribunal Superior de Islamabad, según indicó Geo TV.Bandial dio instrucciones a las autoridades para que permitieran que Jan se reuniera con 10 personas, incluidos sus abogados, amigos y familiares, agregando que el político no será considerado un prisionero, así como instruyó al jefe de la policía de Islamabad, para que se garantizara la seguridad del ex primer ministro.El presidente de la corte Suprema de Pakistán también instó al ex primer ministro a iniciar un diálogo con sus oponentes, paso que "conducirá a la paz en la sociedad".El ex primer ministro, junto con su esposa Bushra Bibi y otros líderes del PTI, enfrentan una investigación relacionada con un presunto desfalco de 50.000 millones de rupias pakistaníes ($240 millones) como resultado de un acuerdo entre el gobierno de Jan y un magnate inmobiliario. También se les acusa de obtener beneficios indebidos en forma de unas 23 hectáreas de tierra en un distrito de la provincia de Punyab para establecer la Universidad Al Qadir. Poco después de la detención de Jan, su partido llamó a organizar manifestaciones masivas en todo el país. En respuesta, las autoridades paquistaníes ordenaron el envío de unidades militares a las provincias de Punjab y Khyber Pakhtunkhwa, así como a la capital de Pakistán, donde se llevan a cabo las protestas más fuertes. Según los medios nacionales, como resultado de las protestas, al menos 10 personas murieron, más de 1.700 resultaron heridas, y fueron detenidas alrededor de 1.900.

https://sputniknews.lat/20230510/se-sume-en-un-desarrollo-interno-turbulento-que-pasa-en-pakistan-tras-el-arresto-de-imran-jan-1139277371.html

pakistán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

imran jan, pakistán, 🌍 oriente medio, 📰 arresto del ex primer ministro pakistaní imran jan