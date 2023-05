https://sputniknews.lat/20230511/elon-musk-anuncia-que-tesla-producira-litio-para-un-millon-de-vehiculos-en-su-planta-de-texas-1139303835.html

Elon Musk anuncia que Tesla producirá litio para un millón de vehículos en su planta de Texas

Elon Musk anuncia que Tesla producirá litio para un millón de vehículos en su planta de Texas

El multimillonario afirmó que pretende terminar la construcción de la fábrica en 2024 y alcanzar la producción plena el año siguiente. 11.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-11T03:14+0000

2023-05-11T03:14+0000

2023-05-11T03:14+0000

internacional

elon musk

litio

texas

🏛️ compañías

tesla

méxico

eeuu

greg abbott

sonora

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0a/11/1131586497_0:190:2967:1858_1920x0_80_0_0_8c98b61f6260fdc0553bb032d7c3bb28.jpg

En un evento llevado adelante el pasado lunes 8 de mayo, el ejecutivo de la fabricante de automóviles eléctricos Tesla inauguró oficialmente la construcción de una refinería de litio en Texas, con la presencia del gobernador del estado, el republicano Greg Abbott.Elon Musk dijo que el objetivo es producir litio suficiente para fabricar un millón de autos en el año 2025 y de esta manera convertirse en el procesador más grande de litio de América del Norte."Si miramos unos años más adelante, un punto fundamental (...) en el avance de los vehículos eléctricos es la disponibilidad de litio para baterías", dijo el empresario durante la ceremonia.Musk no precisó el volumen del mineral estratégico que la planta procesaría cada año, aunque sí aseguró que Tesla seguiría comprando el metal a sus proveedores, entre ellos los gigantes Albemarle y Livent. "Tenemos la intención de seguir utilizando proveedores de litio, así que no es que Tesla vaya a hacerlo todo", aseveró el también dueño de Twitter y creador de SpaceX.El presidente de la nación latinoamericana, Andrés Manuel López Obrador, dijo además que había estado en conversaciones con el CEO de Tesla para asociarse en la extracción de litio en el estado mexicano de Sonora, también en el norte del país, donde ya han encontrado yacimientos por 8,8 millones de toneladas.“Le aclaré (a Elon Musk) que lo del litio ya se nacionalizó, pero que eso no implica el que no podamos ponernos de acuerdo; el litio es de los mexicanos, pero si se compra la materia prima, si se ponen las plantas de baterías en Sonora, si se da trabajo a los sonorenses, a los mexicanos, se puede llegar a un acuerdo”, dijo el mandatario a comienzos de marzo.

https://sputniknews.lat/20230418/elon-musk-competira-en-el-mercado-de-la-ia-con-su-nuevo-truthgpt-1138277963.html

https://sputniknews.lat/20230419/eeuu-busca-un-nuevo-alca-en-latinoamerica-con-el-agua-litio-combustibles-y-alimentos-1138369233.html

texas

méxico

eeuu

sonora

américa del norte

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

elon musk, litio, texas, 🏛️ compañías, tesla, méxico, eeuu, greg abbott, sonora, américa del norte, andrés manuel lópez obrador