La NASA capta la primera imagen de un cinturón de asteroides que podría esconder un planeta

La especialista Schuyler Wolff, integrante del equipo que realizó el hallazgo, afirmó que los científicos no esperaban encontrar la configuración más compleja con el segundo cinturón intermedio y luego el cinturón de asteroides más amplio. "Esa estructura es muy emocionante porque cada vez que los astrónomos ven un intervalo y anillos en un disco, dicen: '¡Puede que haya un planeta metido allí moldeando los anillos!'", dijo la investigadora.Tal como explicó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) estadounidense, los astrónomos utilizaron el telescopio espacial James Webb para obtener imágenes del polvo que rodea a Fomalhaut. Su objetivo era estudiar el primer cinturon de asteroides visto fuera de nuestro sistema solar en luz infrarroja. Sin embargo, se llevaron una grata sorpresa cuando descubrieron que las estructuras de polvo alrededor del astro son mucho más complejas que los cinturones de polvo de los asteroides y que el cinturón de Kuiper —un anillo de cuerpos helados fuera de la órbita de Néptuno— en nuestro sistema solar. ¿Por qué es sorprendente? Concretamente, detalla la NASA, existen tres cinturones anidados que se extienden hasta una distancia de 23.000 millones de kilómetros de la estrella, es decir, 150 veces la distancia de la Tierra al Sol. Así, la escala del cinturon más externo representa casi el doble de la escala del cinturon de Kuiper. Mientras que los cinturones internos de Fomalhaut no habían sido vistos nunca antes.Según el científico, observar los patrones en los anillos descubiertos permitirá comenzar a realizar un pequeño boceto de cómo debería ser un sistema planetario si, de hecho, fuera posible "tomar una imagen lo suficientemente profunda como para ver los posibles planetas". Colaboraron en la investigación el telescopio espacial Hubble y el Observatorio Espacial Herschel, además del Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), que anteriormente han tomado imágenes nítidas del cinturon externo de la "estrella joven y caliente". Pero ninguno de ellos ha encontrado estructura alguna al interior. Hasta ahora, gracias a Webb. "En lo que Webb es realmente sobresaliente es que nos permite resolver físicamente el resplandor térmico del polvo en esas regiones internas. De modo que podemos ver cinturones interiores que nunca antes habíamos visto", dijo Schuyler Wolff.Los investigadores sospechan que es probable que los cinturones alrededor de la estrella se formen por fuerzas gravitacionales producidas por planetas que aún no han sido vistos. Algo como lo que sucede con Júpiter, que acorrala al cinturón de asteroides, mientras que el borde interno del cinturón de Kuiper está esculpido por Neptuno y su borde exterior podría estar guiado por cuerpos no vistos más allá del cuerpo celeste que da nombre al dios grecolatino del mar. Anillo de Fomalhaut El anillo de Fomalhaut fue descubierto en 1983 con ayuda del Satélite Astronómico del Infrarrojo (IRAS) de la NASA. No obstante, su existencia fue inferida tiempo atrás a partir de observaciones y con el uso de telescopios submilimétricos ubicados en Mauna Kea, Hawái; el telescopio espacial Spitzer, también de la NASA, y el Observatorio Submilimétrico de Caltech. "Los cinturones alrededor de Fomalhaut son una especie de novela de misterio: ¿dónde están los planetas?", dijo otro integrante del equipo, George Rieke, jefe científico estadounidense para el instrumento de infrarrojomedio (MIRI, por sus siglas en inglés) del Webb, el cual hizo estas observaciones. "Creo que no sería muy apresurado decir que probablemente exista un sistema planetario realmente interesante alrededor de la estrella".

