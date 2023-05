https://sputniknews.lat/20230511/la-patrulla-fronteriza-de-eeuu-estaria-rebasada-por-los-flujos-migratorios--1139340744.html

La patrulla fronteriza de EEUU estaría rebasada por los flujos migratorios

Los flujos de personas migrantes que cruzan a Estados Unidos de manera ilegal están rebasando la capacidad de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de... 11.05.2023, Sputnik Mundo

Medios como la cadena CNN y la agencia Reuters aseguran que la CBP alberga actualmente a unos 28.000 migrantes en sus instalaciones a lo largo de la frontera sur del país norteamericano, una cifra que está muy por arriba de la capacidad real que tiene ese organismo para retener a los migrantes. Según Fox News, funcionarios de la Administración Biden reconocieron que las autoridades fronterizas buscan que no haya hacinamientos ni condiciones extremas en los centros de detención, por lo cual se están procesando a los migrantes con la mayor velocidad posible. Los números de cruces ilegales se mantienen al alza. Tan solo en marzo pasado, las autoridades reportaron 191.899 detenciones de migrantes en la frontera con México, es decir, un promedio de 6.400 detenciones diarias, de acuerdo con las últimas cifras disponibles de la CBP.Esta corporación reportó 1.223.067 detenciones en la frontera sur en los últimos seis meses. De hecho, en febrero pasado, la Patrulla Fronteriza registró 252.012 detenciones. Las autoridades estadounidenses esperan que la situación se complique en las próximas horas, luego de que este 11 de mayo, a las 23:59 (hora local), termine la política conocida como Título 42, una medida impuesta el 21 de marzo de 2020 por la Administración Trump que permite la expulsión inmediata de migrantes con el argumento de que de esta manera se evitaba la propagación del COVID-19. Este 11 de mayo, el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), Alejandro Mayorkas, advirtió en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que habrá un aumento significativo de los flujos migratorios, pero dijo que el Gobierno de Joe Biden está preparado para hacerle frente.Mayorkas dijo que se ha aumentado la contratación de agentes de la Patrulla Fronteriza como no se había hecho en una década. También detalló que se desplegaron más de 1.400 efectivos del DHS y otras 1.000 personas que se encargarán de hacer los trámites de migración y de solicitud de asilo. Todo esto además del despliegue de 1.500 efectivos adicionales del Departamento de Defensa.Aunque Mayorkas insistió en que la frontera "no está abierta" y subrayó las consecuencias que tendrá para las personas migrantes cruzarla de manera ilegal, lo cierto es que Washington tendrá que procesar a estas personas, y al menos una autoridad tendrá que escucharlas en una entrevista, y decidir si son elegibles para entrar a un proceso de solicitud de asilo.El secretario Mayorkas dijo que el Gobierno de Biden estará en posibilidad de expulsar a las personas que se consideren no elegibles en un plazo de 30 días."Anunciamos que las familias que reúnan los requisitos serán sometidas a un procedimiento de expulsión acelerada, y las que reciban una decisión final negativa sobre el temor creíble serán expulsadas, por lo general, en un plazo de 30 días a partir de su inclusión en dicho procedimiento", explicó el secretario de seguridad interna de Estados Unidos.

