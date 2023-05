https://sputniknews.lat/20230511/ley-de-justicia-tributaria-acrecienta-tirantez-politica-en-honduras-1139339720.html

Ley de Justicia Tributaria acrecienta tirantez política en Honduras

Ley de Justicia Tributaria acrecienta tirantez política en Honduras

SAN SALVADOR (Sputnik) — El proyecto de Ley de Justicia Tributaria en manos del Congreso Nacional de Honduras desde el 26 de abril acrecienta por días la... 11.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-11T20:02+0000

2023-05-11T20:02+0000

2023-05-11T20:02+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

xiomara castro

honduras

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/0b/1139339562_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_71d1c278bd295fa4153b0c5349e72cfe.jpg

La convocatoria el miércoles del órgano colegiado, coordinador, asesor y consultivo de la presidenta del Gobierno en materia de defensa tuvo lugar después que en la ciudad de Choluteca (sur) ocurriera una protesta contra la socialización del citado proyecto jurídico impulsado por el Ejecutivo. Al convocar la reunión, la mandataria argumentó que lo hacía en virtud de hacer frente a las "pretensiones de anarquizar la sociedad e impedir la discusión y aprobación de la ley que pone fin a la corrupción tributaria". El CNDS lo conforman la jefa de Estado, que lo encabeza, el presidente del Congreso Nacional, la titular de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General, y los secretarios (ministros) de Defensa y Seguridad. Prevención, combate, investigación y sanción Achacó a esas manifestaciones la intención de impedir la función procesal legislativa del del Congreso. Castro añadió que en consecuencia el Estado hondureño procederá a diseñar la estrategia de prevención, combate, investigación y sanción de tales conductas. Dijo que luego de identificados los responsables de instigar, manipular y financiar tales conductas, contrarias a los derechos de la ciudadanía, las cuales consideró parte de una campaña para desprestigiar las acciones del Gobierno; deben deducirse las responsabilidades y ejecutarse las acciones legales correspondientes. Por último, la presidenta confirió el carácter de ejecutoriedad inmediata al acuerdo del CNDS. Reacciones opositoras El Consejo Hondureño de la Empresa Privada de Honduras (COHEP) desmintió en su momento que hubiera patrocinado la marcha en Choluteca. El jefe de la bancada parlamentaria del ex oficialista Partido Nacional (derecha), Tomás Zambrano, expuso que "la manifestación desde la Presidencia de la República contra un derecho de manifestación del pueblo convierte al país en una dictadura familiar de los Zelaya". Pedro Barquero, quien renunció en abril a su cargo como ministro de Desarrollo Económico en el primer gabinete de Xiomara Castro, se preguntó si ya se había acabado la democracia en Honduras. El alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, le envió un duro mensaje a la jefa de Estado: "No se meta con el sur, quítese la camisa de Libre (oficialista Partido Libertad y refundación, izquierda) y asesórese mejor", en clara referencia a su esposo y asesor presidencial, el ex mandatario Manuel Zelaya (2006-2009). El edil de la llamada Sultana del Sur justificó su oposición al proyecto de ley porque a su juicio las exoneraciones van a afectar a la zona meridional del país centroamericano y es preciso revisarlas. Reforma fiscal, otro frente La presidenta de Honduras anunció el 30 de enero su intención de presentar el proyecto de Ley de Justicia Tributaria, una nueva legislación que no apuntaría a la elevación de los actuales impuestos, pero sí estaría enfocada en evitar los "abusos de los regímenes de exoneraciones" y facilitar los trámites en la administración pública. Alertó que el Estado no cuenta con recursos para atender a 4,5 millones de personas en extrema pobreza, y sin embargo se le perdonan al sector privado más de 60 mil millones de lempiras (unos 2.432 millones de dólares) dejadas de pagar en impuestos. Desde entonces, la administración de Libre, que intenta sacar adelante el llamado proceso de refundación de la patria (de marcado corte anti neoliberal) ha tenido abierto en el proyecto de la reforma fiscal otro frente de la lucha política e ideológica, que a tenor por las manifestaciones de Choluteca y la reacción gubernamental, se acrecienta por días.

https://sputniknews.lat/20230426/la-presidenta-hondurena-ratifica-instalacion-de-comision-contra-la-corrupcion-1138664052.html

https://sputniknews.lat/20230421/un-alto-funcionario-chino-destaca-decision-de-la-presidenta-hondurena-respecto-a-su-pais-1138465212.html

honduras

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💬 opinión y análisis, xiomara castro, honduras