México pone las muertes y el combate: ¿y la responsabilidad de EEUU por la crisis del fentanilo?

Mientras en suelo mexicano se libra una sangrienta batalla contra los cárteles del narcotráfico, Washington trata de deslindarse de su responsabilidad como... 11.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-11T22:26+0000

2023-05-11T22:26+0000

2023-05-11T22:54+0000

Ron DeSantis, gobernador republicano de Florida, se unió a las voces críticas en contra de los grupos mexicano del crimen organizado, pero también recordó que el actual Gobierno de Joe Biden ha entregado la frontera sur de Estados Unidos a los cárteles del narcotráfico."¿Se supone que Estados Unidos es la principal superpotencia del mundo y, sin embargo, ni siquiera podemos mantener el control de nuestra propia frontera sur?", desafió DeSantis. "Los cárteles mexicanos de la droga tienen más que decir sobre lo que sucede en la frontera sur que nuestro propio Gobierno", sentenció el alto funcionario durante la firma de nueva legislación que endurece las penas contra la migración ilegal en el estado.Con estos comentarios, el republicano —quien es considerado como una opción para contender por la Presidencia en 2024— se une a las múltiples voces de legisladores republicanos, y también varios demócratas, que ponen a los cárteles mexicanos de la droga en su agenda política. Estados Unidos vive actualmente una crisis de salud pública, pues tan solo en 2021 más de 70.000 personas fallecieron por consumo de fentanilo, una droga cuyo trasiego principal corre a cargo del famoso cártel de Sinaloa —la agrupación fundada y liderada durante décadas por Joaquín el Chapo Guzmán— y del grupo criminal de Los Chapitos, de acuerdo con información de las autoridades estadounidenses. Aunque el Gobierno de México ha negado que en su territorio se produzca fentanilo, el país latinoamericano ha reconocido que en su suelo la sustancia se troquela en pastillas. Por su parte, Estados Unidos ha optado por amedrentar a las autoridades mexicanas y señalar a los cárteles como los culpables de la crisis de opioides. En entrevista con Sputnik, el Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Tomás Milton Muñoz apunta que la postura estadounidense en este tema es hipócrita en temas discursivos y contradictoria en términos de políticas públicas, pues asegura que, mientras a nivel federal están prohibidas todas las sustancias ilegales, en algunos estados se beneficia el consumo recreativo de algunos psicoactivos.Asimismo, el especialista asevera que Washington cae en la hipocresía al exigir a México resultados en una tarea que, en teoría, debe ser conjunta.Según el experto, en Estados Unidos no se ha combatido financieramente a los grupos del narcotráfico que operan en México. O al menos no con la fuerza necesaria para eliminarlos. El académico mexicano del Instituto Rosario Castellanos Jesús Gallegos considera que la política de seguridad de Estados Unidos en torno a la lucha contra las drogas ha sido un fracaso por su falta de resultados, ya que el mercado de consumo, dice, no deja de crecer por condiciones internas de carácter social e incluso antropológicas. Según él, hay una clara dificultad del Gobierno estadounidense a nivel federal para establecer un discurso concurrente con lo que sucede a nivel estatal y local. Asimismo, Gallegos indica que en Estados Unidos hay una doble moral: al exterior se muestra intolerable hacia las drogas, pero al interior existe una amplia tolerancia hacia su consumo. Un sistema de salud privatizado e insuficiente Otra falla que exhibe la epidemia de fentanilo y otras sustancias en el país norteamericano es la deficiente política de salud, advierten los expertos. Ambos observan que el sistema de salud estadounidense ha sido insuficiente por décadas, además de que, según Milton Muñoz, una parte de la población ha incrementado su consumo de drogas lícitas e ilícitas. Y es que la actual crisis por el fentanilo exhibe fallas de este sistema de salud, de su privatización y su poca eficacia. ¿Discurso o hechos?Sobre los dichos de DeSantis, Milton Muñoz asegura que los republicanos, por lo general, toman el tema de la migración como agenda política con fines electorales. Sin embargo, dice, por la crisis del fentanilo, este tema servirá al ala conservadora como una plataforma para ganar votantes. Y es que a diferencia de otros años en los que las posturas republicanas y demócratas estaban más dividas en problemáticas como la migración y las políticas de seguridad, lo cierto es que ahora hay demócratas que se inclinan hacia políticas más restrictivas. "Creo que hay un voto en estos momentos en Estados Unidos que no solamente es el que simpatiza con los republicanos, sino también son más personas, más posibles votantes que puedan, de alguna u otra manera, estar de acuerdo con este tipo de banderas políticas en campaña", señala. "Siempre ha resultado más fácil a través de la historia culpar a los factores externos, ya sean los centroamericanos, los mexicanos, ya sean migrantes o ya sean también grupos del crimen organizado. Y esa es la gran hipocresía en Estados Unidos, porque sabemos que ni los migrantes ni la droga pasan solos", observa. Al respecto, Jesús Gallegos apunta que catalogar a los grupos del narcotráfico mexicanos como terroristas, tal y como lo han propuesto algunos republicanos, es una medida casi improbable y que podría tener un efecto búmeran para la Casa Blanca, pues el trasiego de drogas no depende solo del crimen organizado.

