México suspende de forma temporal 33 estancias provisionales para migrantes

A pocas horas de que concluya la política estadounidense de expulsión de migrantes conocida como Título 42, el Instituto Nacional de Migración (INM) mexicano... 11.05.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con un comunicado publicado por la dependencia federal, la suspensión se llevará a cabo mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluye la visita de supervisión a las instalaciones y rinde el informe especial sobre la situación de las estaciones migratorias y los flujos migratorios. "Se trata de 14 estancias provisionales tipo 'A' y 19 estancias provisionales tipo 'B', las cuales tienen en conjunto una capacidad total de alojamiento de mil 306 personas migrantes", indicó el INM. El reglamento de migración, aclaró el INM, establece que las estancias son habilitadas para alojar a las personas extranjeras que no acrediten su situación migratoria regular. Concretamente, las estancias tipo "A" permiten a las personas migrantes permanecer alojadas hasta 48 horas. En tanto, las de tipo "B" permiten estancias de hasta siete días a los viajantes. El INM precisó que la atención que se proporciona en este tipo de estancias continuará en las demás sedes migratorias distribuidas a lo largo del país latinoamericano, que comparte 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. La noticia contrasta con el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, que poco antes informó que el país hispanoparlante propuso en Estados Unidos financiamiento con impacto directo en las personas ante el fin del Título 42, un criterio con el que las autoridades estadounidenses se reservaron el derecho de expulsar a solicitantes de ingreso a su territorio bajo presuntos criterios de seguridad sanitaria, ante la propalación del coronavirus.El 10 de mayo, el jefe de la Unidad para América del Norte de la cancillería mexicana, Roberto Velasco Álvarez, encabezó una visita a la Casa Blanca "para analizar nuevas políticas de colaboración para atender las causas raíz del fenómeno migratorio en el marco del programa 'Sembrando Oportunidades' en Centroamérica y el Caribe". Además, los y las funcionarias de los países norteamericanos involucrados en este fenómeno conversaron sobre políticas humanitarias para la adecuada estancia de personas migrantes en territorio mexicano.Un número récord de migrantes ha llegado a la frontera sur de EEUU bajo el Gobierno del presidente Joe Biden, alcanzando dos máximos consecutivos en 2021 y 2022. Más de 2,3 millones de personas fueron detenidas en 2022, y en lo que va del año fiscal 2023, que comenzó en octubre, más de 1,2 millones han sido arrestadas por autoridades de migración.De acuerdo con las autoridades mexicanas, Estados Unidos expulsó a más de 2,8 millones de migrantes desde marzo de 2020 mediante el llamado Título 42, que hasta el jueves 11 de mayo autoriza las deportaciones expeditas por razones sanitarias desde que comenzó la pandemia de COVID-19.Otras decenas de miles de extranjeros procedentes sobre todo de Centroamérica, países del Caribe y Sudamérica —la cancillería mexicana estima que más de 75.000—, que pudieron presentar sus solicitudes de asilo ante un juez migratorio, fueron regresadas a esperar el veredicto en territorio mexicano, mediante el programa "Quédate en México".El 28 de abril, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, declaró que su país experimentará un aumento de inmigrantes en la frontera sur cuando el Título 42 expire, el próximo 11 de mayo.Asimismo, aseguró que el incremento de migrantes, más alto de lo habitual, pondrá a prueba el sistema de inmigración estadounidense, incluida la fuerza laboral del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y las comunidades fronterizas.Por esa razón, enfatizó que la frontera sur del país norteamericano no está abierta y aseguró que quienes no utilicen las vías legales para ingresar serán deportados.Por su parte, Biden tomó la decisión el 3 de mayo de enviar de forma temporal 1.500 soldados a la frontera con México para apoyar a la Patrulla Fronteriza, ante el calculado incremento de los flujos migratorios una vez que sean levantadas las restricciones de la medida sanitaria.

