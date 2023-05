https://sputniknews.lat/20230511/por-que-peligra-el-pacto-alimentario-1139335723.html

¿Por qué peligra el pacto alimentario?

El viceministro de Exteriores ruso Serguéi Vershinin afirmó que el acuerdo alimentario entre Rusia, Ucrania, Turquía y la ONU debe beneficiar a todas las partes, no solamente a una de ellas, y subrayó que sobre todo Rusia protege sus intereses nacionales. También lamentó que el grano ucraniano no se destine a los países más necesitados. Asimismo, el diplomático especificó que Moscú sigue sin ver progresos en la reconexión del Rosseljozbank (Banco Agrícola Ruso) al SWIFT y continúa enfrentándose a los obstáculos de la exportación de productos agrícolas.El diplomático subrayó que Rusia se opone a la idea de algunos países europeos de "ampliar [el acuerdo del grano] o extenderlo constantemente". Advirtió que si los participantes de las negociaciones para prorrogar la iniciativa no se ponen de acuerdo, tomando en cuenta las condiciones rusas para suministrar fertilizantes antes del 18 de mayo, cuando expira el pacto, este dejará de existir.En resumen, las condiciones rusas de la ampliación del acuerdo sobre cereales son:Serguéi Vershinin señaló que durante una reunión a nivel de viceministros de Defensa y Asuntos Exteriores, celebrada en Estambul los días 10 y 11 de mayo, se propusieron varios plazos de renovación del acuerdo alimentario. Acotó que no se había fijado fecha para una nueva reunión para discutir el pacto, precisando que Rusia sigue en estrecho contacto con los representantes turcos y de la ONU.El 9 de mayo, desde la ONU indicaron que las entregas de fertilizantes amoniacales en el marco de la Iniciativa de Granos del Mar Negro aún no han comenzado. Desde Moscú reprocharon la falta de acción al respecto por parte de la comunidad internacional. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, destacó que las cláusulas del pacto alimentario relativas a la exportación de alimentos y fertilizantes rusos siguen incumplidas. Agregó que la ONU se había comprometido a promover las exportaciones rusas al mercado mundial y resaltó que ese compromiso estaba planteado en el acuerdo alimentario desde el principio.Por su parte, el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, comentó que la organización continuará sus esfuerzos para negociar la extensión del acuerdo de exportación de granos y se esforzará más para abordar todos los desafíos, incluidas las preocupaciones de Rusia.A su vez, el jefe de la Oficina de Coordinación de Sanciones del Departamento de Estado, Jim O'Brien, manifestó que EEUU le aclaró a las instituciones financieras que no sanciona los productos rusos ni las transacciones en alimentos o fertilizantes incluidos en el acuerdo de granos del mar Negro.Como afirmó el funcionario, el Gobierno estadounidense ha dejado en claro su posición publicando licencias generales.El 22 de julio de 2022 Rusia, Turquía y la ONU firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania en medio de las hostilidades, mientras que los representantes del Gobierno ucraniano suscribieron un documento similar con Ankara y representantes de las Naciones Unidas.Además, Moscú firmó con la ONU un memorándum para facilitar la exportación de fertilizantes y productos agrícolas rusos a los mercados internacionales. Desde entonces, el acuerdo fue prorrogado en dos ocasiones, primero por 120 días, del 17 de noviembre de 2022 al 18 de marzo de 2023, y después por otros 60 días, hasta el próximo 18 de mayo.Rusia aceptó la segunda extensión del pacto, calificándolo como un gesto de buena voluntad, y exhortó a aprovechar el tiempo que queda hasta el 18 de mayo para cumplir con las condiciones en el marco del pacto alimentario, para volver a prorrogarlo.El embajador de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, denunció que las sanciones unilaterales de EEUU y la UE seguían obstruyendo el envío de alimentos y fertilizantes rusos a terceros países.

