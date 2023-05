https://sputniknews.lat/20230511/pronto-para-alegrarse-experto-ve-poco-probable-que-ucrania-pudiese-derribar-el-kinzhal-ruso-1139289777.html

"Pronto para alegrarse": experto ve poco probable que Ucrania pudiese derribar el Kinzhal ruso

"Pronto para alegrarse": experto ve poco probable que Ucrania pudiese derribar el Kinzhal ruso

El misil hipersónico Kinzhal es capaz de volar a una velocidad al menos cinco veces superior a la del sonido, lo que le ayuda a mantenerse invulnerable a los... 11.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-11T17:52+0000

2023-05-11T17:52+0000

2023-05-11T18:52+0000

defensa

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

zonas rurales

🛡️ fuerzas armadas

🛡️ industria militar

rusia

patriot

kinzhal

ucrania

🌍 europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/0a/1139288714_0:129:3185:1921_1920x0_80_0_0_307ecb7994d69571a12b043b1dcc7d1c.jpg

Es imposible derribar el misil balístico hipersónico ruso Kinzhal con el sistema estadounidense de defensa antiaérea MIM-104 Patriot, detalló a Sputnik el experto militar Alexéi Leonkov a tiempo de desmentir las recientes afirmaciones de Kiev. En sus palabras, el radar del sistema estadounidense no puede rastrear al Kinzhal, ya que está limitado a una velocidad de seguimiento no superior al Mach 3.Sugirió que un reciente informe de los medios de comunicación sobre un sistema Patriot supuestamente derribando un Kinzhal había surgido debido a la falta de resultados del trabajo de los propios sistemas que fueron suministrados anteriormente a Ucrania como parte de la ayuda militar de Washington. Las declaraciones de Leonkov se produjeron después de que el portavoz del mando de las Fuerzas Aéreas ucranianas, Yuri Ignat, admitiera que el arsenal de combate de su país no era suficiente para contrarrestar los misiles Kinzhal."Hay pocas armas en el arsenal ucraniano capaces de derribar el misil Kh-47 Kinzhal. El Patriot nunca ha trabajado con un objetivo como el Kh-47, por lo que es demasiado pronto para alegrarse", explicó.¿Qué es el misil Kinzhal? El Kh-47M2 Kinzhal es un misil balístico hipersónico ruso con capacidad nuclear que tiene un alcance de más de 2.000 km. El Kh-47 es capaz de superar al menos cinco veces la velocidad del sonido, o Mach 5, que es la definición de hipersónico. Su velocidad máxima se acerca a Mach 10 (12.250 km/h) al tiempo que realiza maniobras evasivas, lo que ayuda al Kinzhal a ser prácticamente invulnerable a los sistemas enemigos de defensa contra misiles aéreos. Gracias a sus avanzadas capacidades de maniobra, alta precisión y velocidad hipersónica, algunas fuentes se refieren al Kinzhal como un "asesino de portaaviones", ya que se estima que tenga la capacidad para inutilizar o incluso hundir un hipotético portaaviones de 100.000 toneladas de un solo impacto.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero de 2022 el lanzamiento de una operación militar especial para defender a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación especial es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.EEUU y otros países de la OTAN se implicaron en el conflicto con el envío de grandes cantidades de armas a las tropas ucranianas, que desde mediados de febrero intensificaron sus ataques contra los civiles de las repúblicas de Donbás. El pasado 21 de diciembre, el Gobierno de Joe Biden aprobó un paquete de ayuda adicional a Kiev de 1.850 millones de dólares para combatir la operación militar de Rusia e incluirá el envío de sistemas de misiles tierra-aire Patriot, informó el secretario de Estado del país norteamericano, Antony Blinken.

https://sputniknews.lat/20230510/por-que-los-sistemas-de-defensa-antiaerea-patriot-no-salvaran-a-ucrania-1139277795.html

https://sputniknews.lat/20230219/el-grupo-ruso-rostec-aumenta-la-produccion-de-misiles-hipersonicos-kinzhal-1135973951.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, zonas rurales, 🛡️ fuerzas armadas, 🛡️ industria militar, rusia, patriot, kinzhal, ucrania, 🌍 europa, seguridad