Régimen de Kiev: la 'moral' del terrorismo de Estado

Régimen de Kiev: la 'moral' del terrorismo de Estado

Ucrania: ¿amorales de 'gran moral'?Moral: 'Disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal'. 'Conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad'. Así define el diccionario a la palabra 'moral'.Una palabra que el Occidente colectivo –y su ariete en su guerra proxy contra Rusia, Ucrania– la viene vandalizando desde hace mucho tiempo. Me explico. Este martes, la Cancillería ucraniana condenó la presencia de siete líderes antiguas repúblicas soviéticas que acompañaron al presidente ruso, Vladímir Putin, en el desfile militar en la Plaza Roja de Moscú con motivo del 78º aniversario de la Victoria sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria.Los 'culpables': los presidentes de Kazajistán, Bielorrusia, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, Turkmenistán, y el primer ministro de Armenia, quienes junto a Putin además colocaron una ofrenda floral en la Tumba del Soldado Desconocido.Dice el comunicado de la cancillería ucraniana: "Consideramos que la participación de los dirigentes de estos Estados extranjeros en un acto público junto a un criminal de guerra que se jacta de desencadenar una guerra en Europa a una escala sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial es un paso inmoral e inamistoso hacia Ucrania, una manifestación de desprecio hacia el pueblo ucraniano que lucha por su supervivencia y su libertad".Al referirse a la presencia de los líderes de países de la antigua URSS, el Dr. en Sociología, historiador y escritor Sergio Fernández Riquelme, cita una vieja canción que dice "la vida te da sorpresas". "Cuando de repente se pensaban que en este conflicto, Rusia estaba completamente aislada, este 9 de mayo el presidente de Rusia celebra este día tan importante para su país, con la presencia de los líderes de países que, algunos de ellos, pretendían estar bajo la órbita del eje euroatlántico", advierte el analista.Moscú denunciaEl comunicado de la cancillería ucraniana fue denunciado por la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, quien además aludió a una reciente encuesta realizada por la 'moralista' agencia ucraniana UNIAN, que preguntó qué periodista ruso debería ser la siguiente víctima, tras los atentados cometidos contra la periodista Darya Dúguina, el corresponsal de guerra Vladén Tatarski, y el novelista Zajar Pripelin. Dicho sea de paso, en la encuesta también figura la redactora jefa de Rossiya Segodnya y RT, Margarita Simonián, entre otros.Ante este extremismo del régimen de Kiev, Zajárova aseveró que "la ideología terrorista […] resuena en el ciudadano común ucraniano, tratado por la propaganda nazi termonuclear". En este sentido, denunció en su cuenta de Telegram que ninguno de los "patrocinadores" de Kiev se pronunció al respecto.Pero las acciones 'moralistas' –nótese la ironía– del régimen de Kiev no se quedan por allí. Así, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, tildó de "monstruosas" las recientes declaraciones del jefe de la inteligencia militar ucraniana, Kiril Budánov, quien prometió que las fuerzas de Kiev "seguirán matando a rusos" en cualquier parte del mundo "hasta la victoria completa" de su país.Abundó Peskov en rueda de prensa: "Esta declaración del señor Budánov es una prueba directa de que el régimen de Kiev no sólo financia la actividad terrorista, sino que es el organizador directo de tales actos. […] A nadie le debe caber duda al respecto", insistió, al subrayar que el comentario del jefe de la inteligencia militar ucraniana "demuestra una vez más lo acertado que fue la decisión" de lanzar el operativo en Ucrania.Respecto a la deriva terrorista que ha tomado el régimen de Volodímir Zelenski, Fernández Riquelme llama la atención a la sorpresa tremebunda de ver cómo el fin justifica los medios. "Y Ucrania utiliza parece que todos los medios legales e ilegales para defender su causa. Todo indica [que los atentados terroristas en territorio ruso] están financiados por el servicio de inteligencia ucraniano. […] Sorpresa de la comunidad internacional porque se legitiman ciertos comportamientos que en otros lados no se permiten", concluye el Dr. Sergio Fernández Riquelme.

