Título 42: entre el caos y las acciones por contener la crisis migratoria en la frontera sur de EEUU

La frontera sur de EEUU se satura de migrantes ante el final de una medida creada en el marco de la pandemia para expulsar a estas personas por razones sanitarias. Esta y más noticias en 'En órbita'.

La medida, aprobada en 2020 en EEUU durante el Gobierno de Donald Trump (2017-2021), autorizaba las deportaciones expeditas por razones sanitarias. Este jueves 11 de mayo fue levantada por la Administración de Joe Biden.Bajo la aplicación del Título 42, el país norteamericano rechazó a más de 2,8 millones de migrantes.Por su parte, México denunció que la medida "imposibilita la búsqueda de la figura de asilo" y además "expuso a miles de personas a mayores situaciones de riesgo".El Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador reveló que del total de expulsiones, más de 1,6 millones fueron mexicanos.La cifra restante ronda los 1,68 millones de extranjeros rechazados. De ese total, 897.000 fueron personas provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.A criterio del entrevistado, lo que se puede esperar es "más militarización de fronteras en el continente, dada la política de EEUU de externalizar la suya propia e instar a países a hacer lo mismo para generar obstáculos [a los migrantes ilegales]".El secretario de Seguridad Nacional de EEUU, Alejandro Mayorkas, aclaró a los migrantes que "la frontera no está abierta".También conversamos con la guatemalteca Ana María Tejada, presidenta de la Fundación de la Cámara de Comercio Hispana de Ontario (Canadá).Las personas “llegan pensando que podrán ingresar y no podrán hacerlo. Hay un problema de desinformación", opinó.La entrevistada resaltó que "la mayoría buscan llegar a EEUU por la crisis económica de sus naciones de origen"."En EEUU estas personas, en su condición de ilegales, no tienen forma de solicitar asilo. No son perseguidos políticos o de religión [casos donde Washington ha brindado tipos de asilo]", apuntó.La presidenta de la Fundación de la Cámara de Comercio Hispana de Ontario apuntó que "EEUU debió haber realizado una reforma migratoria o auxiliar a los inmigrantes del país".En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— el juicio en Brasil contra 253 personas, presuntamente vinculadas al intento de golpe de Estado del 8 de enero por parte de una turba de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro (2018-2023).La Justicia asimismo ordenó el bloqueo de hasta 40 millones de reales (unos 8 millones de dólares) de los sospechosos de financiar los ataques a las instituciones.Conversamos con Licio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas.En otro orden, EEUU instó a Israel a desescalar su operación militar en Gaza contra objetivos del movimiento pro palestino Yihad Islámica (proscrito en Rusia).En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

